Снятие карантинных ограничений: как работать бизнесу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов разъяснил послабление ограничительных карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер на брифинге РСК сообщил, что теперь использование Ashyq на объектах не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке по решению самого бизнеса. А вот масочный режим в помещениях никто не отменял.

По его словам, в Алматы в период ограничительных мер участниками проекта Ashyq были свыше 24 тысяч субъектов бизнеса.

«Ashyq был введен в целях предупреждения распространения коронавируса и поддержки бизнес-сообщества. В связи с улучшением эпидситуации Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции принято решение о послаблении ограничительных мер», - сказал А. Кошмамбетов.

Он отметил, что согласно Постановлению главного санврача страны от 14 марта текущего года, участники проекта Ashyq в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска, осуществляют свою деятельность без ограничений. В настоящее время Алматы находится в «зеленой» зоне.

«Участники Ashyq в регионах, находящихся в «красной» зоне, могут осуществлять свою деятельность без ограничений по времени, но с ограничениями по заполняемости объектов. Помимо этого представитель бизнеса сам решает, нужно ли вводить требование по вакцинированным сотрудникам и посетителям», - отметил директор Палаты предпринимателей города Алматы.

Айтуар Кошмамбетов заявил, что многие граждане ошибочно восприняли пункт касательно масочного режима. В закрытых помещениях и общественном транспорте масочный режим всё ещё является обязательным, поэтому необходимо продолжать соблюдать эти требования.

Кроме того, Постановлением главного санврача страны были отменены: ограничения по допуску на работу сотрудников, не получивших вакцинацию против COVID-19 при очном режиме (объекты сферы услуг), а также обязательное лабораторное тестирование методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом.

Айтуар Кошмамбетов добавил, что в приложении к Постановлению главного санврача указаны меры при выявлении посетителей с «красным» статусом.

«Это также означает, что лица с положительным результатом ПЦР-теста должны строго соблюдать режим домашней изоляции, иначе могут применяться меры административного воздействия. Если раньше упоминали пункт касательно граждан с «желтым» статусом, то сейчас в Постановлении ограничения не указаны. Но мы со своей стороны контактным лицам рекомендуем соблюдать карантинные меры в целях безопасности других граждан», - добавил спикер.