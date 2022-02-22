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Снят запрет на вывоз с территории Казахстана картофеля и моркови

22 Февраля 2022 13:38
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Снят запрет на вывоз с территории Казахстана картофеля и моркови

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 22 февраля снят запрет на вывоз с территории Республики Казахстана картофеля и моркови, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов РК.

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«С 22 января 2022 года действовал запрет на вывоз в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. По итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, состоявшегося 28 января 2022 года, принято решение об отмене действующего запрета на вывоз картофеля и моркови с территории Республики Казахстан. При этом одновременно введены количественные ограничения на вывоз картофеля (код ТН ВЭД 070190) в размере 144,5 тысяч тонн и картофеля семенного (код ТН ВЭД 0701100000) в размере 57,5 тысяч тонн сроком до 1 мая», - говорится в сообщении комитета.

На основании решения МВК принят приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 февраля 2022 года №44 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан»

В соответствии с данным приказом установлена квота на вывоз картофеля.


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