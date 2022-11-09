Снять запрет на экспорт шкур призывает депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос устранения барьеров для экспорта шкур сельскохозяйственных животных подняла депутат Лаззат Рамазанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мой депутатский запрос касается проблемы экспорта шкур сельскохозяйственных животных. В 2021 году производство шкур КРС составило 3,4 млн. штук, что на 3% больше по сравнению с 2020 годом, идет увеличение и по производству шкур МРС. Объемы производства шкур достаточно значительные и вполне закрывают потребности внутреннего рынка для последующей переработки, а большая часть может экспортироваться в Китай, Турцию и другие страны, где на них существует высокий спрос», - сказала Лаззат Рамазанова, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Однако, по ее словам, Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с Министерством торговли и интеграции с завидной периодичностью придумывают различные барьеры для свободного экспорта шкур сельскохозяйственных животных.

С 2016 года шкуры необработанные практически всех видов сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, лошади и др.) находятся в перечне товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, где ставка составляет 200 евро за тонну.

«Более того, как известно, дважды, с октября 2016 года по апрель 2017 года (6 месяцев) и с марта по сентябрь 2019 года (6 месяцев) Министерством индустрии и инфраструктурного развития вводился полный запрет на вывоз шкур КРС с территории Республики Казахстан. Как пояснял тогда МИИР, данный запрет вводился в целях развития производства с высокой добавленной стоимостью, увеличения налоговых отчислений и создания новых рабочих мест. Добился ли МИИР заявленных целей неизвестно, но точно известно то, что институт заготовительных организаций по сбору необработанных шкур разрушен и восстановиться ли вообще! В свою очередь, запрет «обвалил» цены на необработанные шкуры и фермеры не могли даже реализовать шкуры за 5 тенге/кг, а хранение или утилизация обходятся крайне накладно», - пояснила Лаззат Рамазанова.

Она добавила, что, по данным уполномоченных органов, мощности перерабатывающих предприятий составляют 3,2 млн. шкур КРС, которых должно хватить

для переработки 90% всех необработанных шкур КРС.

По факту же в 2021 году из произведенного 3,4 млн. шкур КРС переработано только 10%. Оставшийся объем необработанных шкур КРС, а это больше 3 млн. штук, осталось не востребованным и это не считая шкур МРС и лошадей.

По данным фермеров, необработанные овечьи шкуры перерабатывающими предприятиями вообще не закупаются, и, соответственно, не обрабатываются.

«В целом, по моим оценкам, упущенная прибыль фермеров от нереализованных шкур составляет более 30 млрд. тенге в год, что в условиях повышенной мировой турбулентности является непозволительным. Более того оставшиеся необработанные шкуры КРС, МРС и лошадей зачастую просто выкидываются на свалку, так как для мелких личных подсобных хозяйств и фермеров утилизация не по карману. Соответственно, страдает экология, ухудшается эпизоотия и повышаются риски распространения разных болезней сельскохозяйственных животных», - заключила мажилисмен.

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