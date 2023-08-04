Снят временный запрет на движение судов рядом с причалом КТК в России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о снятии временного запрета на движение судов в акватории КТК и в порту Новороссийск, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Временный запрет был введен 4 августа в связи с отражением атаки беспилотных катеров вблизи района операционной деятельности морского терминала КТК. Ограничение движения было снято в 10.39 по московскому времени.

«По состоянию на 09:00 4 августа 2023 года отгрузка нефти на танкеры, пришвартованные к выносным причальным устройствам ВПУ-2 и ВПУ-3, осуществлялась в штатном режиме. Повреждений инфраструктуры Консорциума не имеется», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте международного проекта.

По данным КТК, на ВПУ-2 продолжает осуществляться погрузка танкера.

КТК — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тысячи км.

В систему КТК поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей.