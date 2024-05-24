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    11:23, 24 Май 2024 | GMT +6

    Снова похолодание и снег — прогноз Казгидромета на выходные

    Прогноз погоды
    Фото: freepik.com

    В РГП «Казгидромет» опубликовали прогноз погоды на выходные, передает агентство Kazinform.

    — Инициативу в формировании погоды по республике в ближайшие три дня окажет северный циклон, который принесет с собой осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра. Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 25–27 мая в северных, 25–26 мая в центральных, юго-восточных, 26 мая в восточных регионах, сильный дождь в северо-западных регионах страны. В свою очередь обширный антициклон из районов Скандинавии сохранит ясную погоду на западе республики, — говорится в сообщении «Казгидромета».

    Надвигающиеся холодные воздушные массы послужат причиной заморозков в ночные и утренние часы до 3 градусов — 25 мая на западе, северо-западе, севере, 26 мая в центре, 27 мая на востоке, юго-востоке, 26–27 мая в горных районах южного Казахстана.

    Теги:
    Погода Дожди Сильный ветер Регионы Казахстана Осадки Казгидромет Грозы Снег
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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