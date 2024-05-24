— Инициативу в формировании погоды по республике в ближайшие три дня окажет северный циклон, который принесет с собой осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра. Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 25–27 мая в северных, 25–26 мая в центральных, юго-восточных, 26 мая в восточных регионах, сильный дождь в северо-западных регионах страны. В свою очередь обширный антициклон из районов Скандинавии сохранит ясную погоду на западе республики, — говорится в сообщении «Казгидромета».