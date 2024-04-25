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    11:46, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Снова на передний план выходят террористические угрозы — Президент Казахстана

    Президент РК
    Фото: Акорда

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил об угрозах терроризма миру, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Мы являемся свидетелями стремительно расширяющегося глобального катаклизма, нарастающего противостояния различных государств в военно-политической, торгово-экономической и даже культурно-гуманитарной сферах. Явственно проявляются попытки использовать международную турбулентность для продвижения радикальной идеологии и разжигания ксенофобии. Громче стали звучать голоса тех, кто пытается придать геостратегическим амбициям отдельных государств определенные этнорелигиозные мотивы и даже облечь их в форму некоего межцивилизационного конфликта, — сказал Глава государства на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. 

    Как следствие, по словам Президента Казахстана, сегодня в самых различных частях света фиксируется резкая активизация всевозможных экстремистских сил. - Снова на передний план выходят террористические угрозы. Сильной болью в наших сердцах отозвался недавний кровавый теракт в Подмосковье. Многие наши граждане в знак искренней солидарности и сочувствия к жертвам трагедии несли цветы к зданиям посольства и консульств России в Казахстане. Такая же реакция у людей была практически по всему миру. Как государство, неизменно приверженное международному праву и общепринятым гуманистическим идеалам, Казахстан одним из первых призвал страны-члены ООН осудить этот бесчеловечный акт насилия в отношении мирных граждан. Только через диалог и консолидацию усилий человечество сможет противостоять растущей волне хаоса и разрушения, преодолеть разобщение и кризис доверия в международных отношениях, — заключил Президент РК. 

    Теги:
    Президент Казахстана Терроризм АНК Токаев Касым-Жомарт Астана Безопасность
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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