Сносят ли здание «Шабыт» в Астане: Разъяснения к видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководство Казахского национального университета искусств пояснило видео, распространенного в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В связи с аварийным состоянием Дома творчества «Шабыт», а также на основании исследования, проведенного рабочей комиссией государственных органов о состоянии здания, комиссия приняла решение о необходимости проведения капитального ремонта. В связи с этим сейчас здание ремонтируется», - говорится в информации, распространенной вузом.

Напомним, Молодые активисты движения «Жаңа Адамдар» провели флешмоб из-за дырявой крыши Казахского национального университета искусств на тему «Шелек шабытты құртады».