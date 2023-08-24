Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Сносят ли здание «Шабыт» в Астане: Разъяснения к видео

Автор:  
Шынар Хамитова
24 Августа 2023, 19:30
Сносят ли здание «Шабыт» в Астане: Разъяснения к видео Кадр из видео: facebook.com/Kazbek.Maigeldinov

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководство Казахского национального университета искусств пояснило видео, распространенного в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с аварийным состоянием Дома творчества «Шабыт», а также на основании исследования, проведенного рабочей комиссией государственных органов о состоянии здания, комиссия приняла решение о необходимости проведения капитального ремонта. В связи с этим сейчас здание ремонтируется», - говорится в информации, распространенной вузом.

Напомним, Молодые активисты движения «Жаңа Адамдар» провели флешмоб из-за дырявой крыши Казахского национального университета искусств на тему «Шелек шабытты құртады».



Астана   Вузы   Визит Президента РК в США   Соцсети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно