Снос вместо ремонта: вокзал в Рудном начнут строить заново

Первоначально планировалось, что вокзал как и пять остальных по Костанайской области попадет в программу модернизации. Стартовал проект в апреле 2025 года.

Но станция Железорудная в городе Рудном реконструкции не подлежит — здание 1959 года постройки полностью снесли.

— В рамках реализации проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры начато строительство нового здания вокзала на станции Железорудная Костанайской области. Специалистами проведено комплексное обследование объекта, включая изучение строительных конструкций, геологических особенностей прилегающей территории и состояния несущих грунтов. По итогам обследования было установлено, что стены старого вокзала находятся в аварийном состоянии, а помещения не соответствуют современным нормативным требованиям. Эксплуатация здания представляла угрозу для безопасности людей, — сообщили в пресс-службе КТЖ.

Фото: Ирина Старикова

На основании этого было принято решение о демонтаже стен и кровли, но при этом фундаменты будут усилены и задействованы в строительстве нового объекта.

Новое здание вокзала обещают построить с использованием современных и экологически безопасных материалов, отвечающих санитарным и строительным нормам. Проектом предусмотрены просторный зал ожидания, рассчитанный на увеличенный пассажиропоток, комната матери и ребенка, санитарные помещения внутри здания. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды: в здании будут пандусы, расширенные проходы, навигационные элементы и другие необходимые удобства для маломобильных граждан.

Завершить работы планируется до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что 125 казахстанских железнодорожных вокзалов нуждаются в ремонте.

Напомним, телевизионный проект «Таза қала» посетил один из промышленных центров Костанайской области — город Рудный. Железнодорожная инфраструктура в городе не обновлялась уже много лет. Железнодорожный вокзал города Рудного, в котором проживает более 120 тысяч человек, был построен в 1959 году.