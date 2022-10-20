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    12:29, 20 Октябрь 2022 | GMT +6

    Снос резиденции практически завершен, там будет хороший парк - аким Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что снос резиденции Президента практически завершен, а здание акимата восстановят до конца марта следующего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Снос резиденции практически завершен. Концепцию нового городского парка недавно я представил Главе государства. Там будет хороший городской парк. А по зданию акимата, мы надеемся, что к концу Наурыза завершим восстановление, и я акимат смогу собрать со всего города - наши управления находятся в разных местах, мы совместно еще не работали с 1 февраля», - ответил аким на вопрос одного из жителей Бостандыкского района во время отчетной встречи.

    Ерболат Досаев также упомянул о зданиях, расположенных на площади Республики.

    «Вопросы по зданию на площади, то это частные здания. Мы ждем, когда собственники этих зданий, как и другие, приложат свои усилия для того, чтобы восстановить. Я знаю, что там внутри какие-то работы начались, но по фасаду мы еще раз можем у них спросить», - отметил градоначальник.

    Еще в начале года стало известно, что сгоревшее здание акимата будет стопроцентно восстановлено. Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что здание акимата восстановят к Наурызу 2023 года. Фасад здания акимата Алматы будет сохранен. Ранее сообщались причины решения о сносе здания резиденции в Алматы пояснили в УДП Президента РК.


    Теги:
    Акимат Алматы Алматинская трагедия Главная
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