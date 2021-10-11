Снос домов и брошенные животные: как предлагают решить проблему в акимате Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска обсудили проблему брошенных животных владельцами снесенных частных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, большинство собственников жилья, идущего под снос, пристраивают животных к родственникам.

«Во избежание увеличения бездомных животных собственникам вручается уведомление о правилах содержания и выгула домашних питомцев. Правила приняты решением маслихата Северо-Казахстанской области, где указывается мера ответственности по статье 408 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», - сообщили в пресс-службе.

В этом году в Петропавловске снесут около 700 домов. В горакимате полагают, что владельцы животных должны обратиться в ветеринарную станцию либо в приюты для животных. Отметим, что последние существуют за счет пожертвований и содержатся добровольцами. Вопрос об организации приюта для животных за счет бюджетных средств поднимался неоднократно, но до сих пор не решен. Бездомных кошек и собак в Петропавловске отстреливают. На это деньги из бюджета выделяют. Случается, что гибнут животные, случайно оказавшиеся за пределами своего двора. Недавно в суде рассматривали иск североказахстанца, чью собаку застрелили сотрудники ветслужбы.

Напомним, в Казахстане, согласно законопроекту об ответственном обращении с животными вводится обязательный учет домашних животных. За нарушение условий содержания и учета животных грозит ответственность.