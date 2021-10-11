РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:09, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Снос домов и брошенные животные: как предлагают решить проблему в акимате Петропавловске

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска обсудили проблему брошенных животных владельцами снесенных частных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима города, большинство собственников жилья, идущего под снос, пристраивают животных к родственникам.

    «Во избежание увеличения бездомных животных собственникам вручается уведомление о правилах содержания и выгула домашних питомцев. Правила приняты решением маслихата Северо-Казахстанской области, где указывается мера ответственности по статье 408 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», - сообщили в пресс-службе.

    В этом году в Петропавловске снесут около 700 домов. В горакимате полагают, что владельцы животных должны обратиться в ветеринарную станцию либо в приюты для животных. Отметим, что последние существуют за счет пожертвований и содержатся добровольцами. Вопрос об организации приюта для животных за счет бюджетных средств поднимался неоднократно, но до сих пор не решен. Бездомных кошек и собак в Петропавловске отстреливают. На это деньги из бюджета выделяют. Случается, что гибнут животные, случайно оказавшиеся за пределами своего двора. Недавно в суде рассматривали иск североказахстанца, чью собаку застрелили сотрудники ветслужбы.

    Напомним, в Казахстане, согласно законопроекту об ответственном обращении с животными вводится обязательный учет домашних животных. За нарушение условий содержания и учета животных грозит ответственность.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Акимат Животные
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!