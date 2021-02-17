Снизить требования к участникам долевого строительства планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за большого количества требований к участникам долевого строительства значительная часть первичного жилья недоступна для получателей пенсионных накоплений. Об этом заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным статистики, объем строительных работ за 2019 год составил 4,4 трлн тенге, из которых объем строительства жилья составил 881 млрд тенге. Между тем, из-за завышенных требований к участникам долевого строительства жилья, основной объем реализуется вне действующих требований Закона «О долевом участии в жилищном строительстве».

Так, по данным АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» по республике только 20 застройщиков (гг. Нур-Султан - 6, Алматы - 8, Шымкент - 1, Караганда - 1, Актау - 1, Атырау - 2, Актобе – 1) имеют гарантии на строительство ограниченного числа объектов на сумму 262 млрд тенге, или меньше 1/3 от общего объема», - написал Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос.

По данным самих застройщиков, указанный объем жилья практически реализован.

«Остальной объем жилья реализуется вне установленных правил - через договоры бронирования, инвестирования, резервирования и пр. Вследствие чего, значительная часть первичного жилья недоступна для получателей пенсионных накоплений, поскольку их целевое использование подтверждается исключительно договорами долевого строительства жилья, заключенных в соответствии с законодательством», - отметил глава ведомства.

«Учитывая это, для развития конкуренции на рынке строительства жилья в рамках национального проекта прорабатывается вопрос по снижению требований к участникам долевого строительства жилья, как ключевого барьера входа на товарный рынок», - заключил С. Жумангарин.



