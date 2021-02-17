Снизить требования к участникам долевого строительства планируют в Казахстане
«По данным статистики, объем строительных работ за 2019 год составил 4,4 трлн тенге, из которых объем строительства жилья составил 881 млрд тенге. Между тем, из-за завышенных требований к участникам долевого строительства жилья, основной объем реализуется вне действующих требований Закона «О долевом участии в жилищном строительстве».
Так, по данным АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» по республике только 20 застройщиков (гг. Нур-Султан - 6, Алматы - 8, Шымкент - 1, Караганда - 1, Актау - 1, Атырау - 2, Актобе – 1) имеют гарантии на строительство ограниченного числа объектов на сумму 262 млрд тенге, или меньше 1/3 от общего объема», - написал Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос.
По данным самих застройщиков, указанный объем жилья практически реализован.
«Остальной объем жилья реализуется вне установленных правил - через договоры бронирования, инвестирования, резервирования и пр. Вследствие чего, значительная часть первичного жилья недоступна для получателей пенсионных накоплений, поскольку их целевое использование подтверждается исключительно договорами долевого строительства жилья, заключенных в соответствии с законодательством», - отметил глава ведомства.
«Учитывая это, для развития конкуренции на рынке строительства жилья в рамках национального проекта прорабатывается вопрос по снижению требований к участникам долевого строительства жилья, как ключевого барьера входа на товарный рынок», - заключил С. Жумангарин.