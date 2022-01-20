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Снизить ставки утильсбора на сельхозтехнику предложил депутат

20 Января 2022 11:43
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Снизить ставки утильсбора на сельхозтехнику предложил депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Мухтар Джумагазиев в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова озвучил ряд проблемных вопросов, касающихся утилизационного сбора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как напомнил Мухтар Джумагазиев, в настоящее время рассматривается вопрос о создании государственного оператора для утилизационного сбора, пересмотра коэффициента утильплатежа и возможности приобретения транспортных средств и сельхозтехники за ваучеры за счет утильсбора.

«С момента действия утильсбора ставка на легковые автомобили варьируется от 400 тысяч тенге до 3,5 млн тенге, а на грузовой транспорт и сельхозтехнику доходит 14 млн тенге. Вопрос о том, что утильсбор в стране завышен, поднимается постоянно при посещении депутатами регионов, в обращениях сельхозформирований и автомобильного сообщества», - отметил сенатор.

По словам депутата, введение в 2019 году утильсбора на сельхозтехнику привело к значительному повышению стоимости техники из стран как ЕАЭС, так и других стран, а также росту цен на технику местных сборочных заводов.

Одним из актуальных вопросов для аграриев, как отмечает сенатор, также является размер суммы скидочного сертификата за утилизацию старой техники. К примеру, если средняя цена новых комбайнов составляет 75-80 млн тенге, то утильсбор составляет почти 9 млн тенге, а размер суммы скидочного сертификата - лишь 2 млн тенге, или всего 2,5% от стоимости новой техники.

«Увеличение размера скидочного сертификата будет способствовать повышению активности и заинтересованности аграриев в покупке новой техники, а значит и поддержке отечественного сельхозмашиностроения. Кроме того, действующий механизм приобретения сельхозтехники в лизинг не предусматривает возможности использования скидочных сертификатов в качестве первоначального взноса за отечественную технику», - добавил он.

«Очевидно, что в сложившихся условиях, когда износ сельхозтехники составляет до 80%, действующие нормы утильсбора наносят серьезный ущерб отечественным фермерам и сельскому хозяйству в целом. Как следствие, растут цены на продукты питания и на товары и услуги, технологически связанные с их производством. Таким образом, сложилась ситуация, при которой граждане и бизнес испытывают сложности в доступе к современным автомобилям и высокопроизводительной сельхозтехнике. А изношенный автопарк представляет экологическую угрозу, негативно влияет на экономику страны и благополучие граждан», - считает Мухтар Джумагазиев.

В этой связи депутаты Сената просят рассмотреть следующие вопросы:

снижение ставок утильсбора на сельхозтехнику и другие виды транспорта по аналогии с мировой практикой;

отменить утильсбор на экологичную импортную сельхозтехнику с учетом такого критерия, как отсутствие его аналогов в отечественном сельхозмашиностроении;

введение временного моратория на таможенные пошлины для грузового транспорта и сельхозтехники, обновление грузового и машинотракторного парка современной и высокопроизводительной техникой;

увеличение размера скидочного сертификата за сдачу сельхозтехники на утилизацию и возможность использования скидочного сертификата в качестве оплаты первоначального взноса при приобретении отечественной техники;

пересмотр целесообразности системы квотирования для сельхозтоваропроизводителей при сдаче сельхозтехники на утилизацию в целях обеспечения права каждого сельхозтоваропроизводителя на приобретение новой сельхозтехники.

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#Сенат   #Транспорт   #Сельское хозяйство   #Утильсбор  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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