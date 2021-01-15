Снизить порог прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5% предложил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо снизить порог прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам необходимо снизить порог прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%. Пришло время принять такое решение, так как указанная норма стимулирует законодательно зарегистрированные партии участвовать в предстоящих выборах», - отметил Президент РК на совместном заседании палат Парламента.



