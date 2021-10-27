Снизить ответственность за врачебные ошибки предложили в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос назревающего кадрового дефицита в сфере медицины поднял депутат Мажилиса Парламента РК Галымжан Елеуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие кадрового потенциала также является одним из ключевых направлений Национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение на 2021-2025 годы». И если отдельные меры по повышению заработной платы и соцподдержке имеют место быть, то с защитой медработников, как особой касты общества - «репутационно», «имиджево», с точки зрения их профессиональной ответственности – имеются большие недоработки. До сих пор не реализованы поставленные Государственной программой задачи по поэтапному внедрению страхования профессиональной ответственности медработников и субъектов здравоохранения. В то время как ожидалось активное вовлечение академической среды, страхового бизнеса и неправительственного сектора в вопросы медицинского права», - сказал Галымжан Елеуов , озвучивая свой депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

По его мнению, сложившаяся ситуация вокруг статуса врачей и нарастающие негативные тенденции отрицательно влияют на медицинскую деятельность.

«В итоге что мы имеем по факту? Первое – это нарастающий дефицит кадров и отток врачебных специалистов за рубеж. На сегодня нехватка составляет почти 7.5 тысяч единиц. Имеется острый дефицит анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, врачей-лаборантов, инфекционистов. Наряду с такими классическими проблемами как высокие нагрузки, стресс, низкая оплата труда бичом сегодняшнего явления является негативное отношение пациентов и общества в целом, поддерживаемое СМИ. Указанные факторы провоцируют «пораженческие» настроения у работников медицины, в связи с чем заметно возросли показатели выезда на ПМЖ за пределы страны», - отметил депутат.

Он привел статистику, согласно которой только за последние 4 года Казахстан покинули более 4.5 тыс. медицинских работников, констатируется отрицательный баланс притока кадров (увольняются больше людей, чем трудоустраиваются).

«Второе. Правовая незащищенность медицинских работников и их последствия. Профессия врача связана с медицинским вмешательством, особенностью реакций человеческого организма, правильной и своевременной диагностики. Объективно врач не всегда может все предусмотреть. А определить соотношение врачебных ошибок и несчастных случаев чрезвычайно сложно, поскольку отсутствуют единые и четкие критерии каждой из этих категорий. Отсюда имеющиеся факты возбуждения уголовных дел при отсутствии оснований – это: некачественная проверка заявлений, слабое расследование, плохая доказательная база, формальный подход к оценке доказательств, неправильная квалификация, отсюда нарушение прав подследственных», - заявил мажилисмен.

«Полагаю, что врачи должны нести уголовную или административную ответственность только в случае сознательно допущенной халатности и игнорирования рисков при оказании медицинской помощи. Немаловажным фактом является причинение физического вреда самому медицинскому работнику. Здесь страдает не только врач, но и пациенты, остающиеся без возможности оперативно получить медицинскую помощь», - добавил спикер.

В качестве третьей проблемы он назвал распространение недостоверной информации, унижающей честь и достоинство медработников, особенно уязвимых в эпоху интернета и социальных сетей.

«СМИ в целях тиражирования и в погоне за горячими фактами, освещают врачебные дела однобоко, не перепроверяют информацию в угоду массовому читателю, создают у последних негативную оценку врачебной деятельности.

Создается «искусственная война», разжигающих рознь между обществом и медицинскими работниками, такие публикации наносят урон и принижают имидж медицинского сообщества», - заключил Г. Елеуов.