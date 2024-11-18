Сократить налоговые льготы для субъектов Astana Hub предлагает депутат Мажилиса

На обсуждении законопроекта в Мажилисе были озвучены планы по объединению технопарка Astana Hub и автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий».

Депутаты отметили, что при значительной государственной поддержке этих двух организаций отсутствует должный контроль.

- В целом в технопарке реализуется 204 проекта общей стоимостью 18 млрд тенге. Однако необходимо провести анализ: сколько налогов поступило с каждого проекта и сколько рабочих мест создано. За последние пять лет сколько субъектов зарегистрировалось в технопарке и Astana Hub? Чем они занимаются и какую прибыль получили? Эти данные нам нужно представить в письменной форме для анализа, – заявил Нуртай Сабильянов.

Депутат также предложил сократить налоговые льготы для компаний, зарегистрированных в Astana Hub.