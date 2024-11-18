Сократить налоговые льготы для субъектов Astana Hub предлагает депутат Мажилиса
Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов в ходе презентации законопроекта о господдержке инноваций выразил критику по поводу недостаточной отдачи от налоговых льгот, предоставленных технопарку Astana Hub. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.
На обсуждении законопроекта в Мажилисе были озвучены планы по объединению технопарка Astana Hub и автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий».
Депутаты отметили, что при значительной государственной поддержке этих двух организаций отсутствует должный контроль.
- В целом в технопарке реализуется 204 проекта общей стоимостью 18 млрд тенге. Однако необходимо провести анализ: сколько налогов поступило с каждого проекта и сколько рабочих мест создано. За последние пять лет сколько субъектов зарегистрировалось в технопарке и Astana Hub? Чем они занимаются и какую прибыль получили? Эти данные нам нужно представить в письменной форме для анализа, – заявил Нуртай Сабильянов.
Депутат также предложил сократить налоговые льготы для компаний, зарегистрированных в Astana Hub.
- За пять лет доход Astana Hub составил 864 млрд тенге, из которых в бюджет было перечислено всего 7,63 млрд тенге. При этом субъектам технопарка предоставлены налоговые льготы на сумму 133 млрд тенге. Поэтому при рассмотрении Налогового кодекса необходимо работать над отменой таких льгот. Почему мы предоставляем налоговые послабления и субсидии бизнесу, когда другие секторы недофинансированы? Если бы проекты в технопарке создавали новые рабочие места и развивали технологии, это было бы оправдано. Но прогресса мы не видим. На этом нужно сосредоточиться, – отметил депутат.