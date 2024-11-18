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    13:44, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Astana Hub и Парк инновационных технологий планируют объединить

    Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Каныш Тулеушин представил предлагаемые реформы в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности», передает корреспондент агентства Kazinform.

    технологии
    Фото: freepik.com

    Каныш Тулеушин отметил, что изменения разделены на четыре ключевых блока.

    - Первый блок посвящен объединению «Astana Hub» и автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий». Основная цель этих мер - усилить синергию для развития инновационной и ИКТ-экосистемы. Здесь планируется объединение полномочий в едином фонде «Парк инновационных технологий», уточнение функций, корректировка ключевых понятий и оптимизация управления. Это позволит устранить дублирующие функции, обеспечить достижение ключевых показателей эффективности к 2025 году и масштабировать успешные практики «Astana Hub» в сфере ИТ на другие инновационные направления, - сказал он на презентации в Мажилисе.

    При этом основными источниками финансирования «Astana Hub» являются средства республиканского бюджета для выполнения госзадания и сборы от участников технопарка.

    - Поскольку фонд «ПИТ» является некоммерческой организацией, законопроектом предлагается заменить термин «сборы и платежи» на «членские взносы», отражая их фактическое назначение. Эти изменения позволят сократить расходы государства на госзадание и обеспечить самоокупаемость «Astana Hub», что обеспечит устойчивую поддержку участников и развитие ИТ-экосистемы страны, - пояснил Каныш Тулеушин.

    Второй блок реформ, по словам вице-министра, посвящен финансированию объединенного фонда «ПИТ» для достижения его самоокупаемости в будущем.

    Третий блок направлен на наполнение данными Единого окна для инноваторов, чтобы централизовать доступ к информации и мерам поддержки.

    Четвертый блок касается развития венчурного рынка и нацелен на оценку эффективности и результативности средств, выделяемых на софинансирование венчурных фондов.

    Ранее сообщалось о том, что использование видеокарт Nvidia планируется в процессе создания суперкомпьютера и центра обработки данных в рамках Концепции развития ИИ на 2024-2029 годы. Официальных заявлений или информации о возможных ограничениях поставок чипов в Казахстан со стороны США на данный момент не поступало, ответили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности на официальный запрос Kazinform.

    Теги:
    Регионы Астана Наука и инновации Экономика Астана Хаб
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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