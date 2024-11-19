Снизить квоты на иностранных рабочих намерены в Казахстане

Как говорится в проекте приказа Минтруда «Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2025 год», планируется установить квоту на привлечение иностранной рабочей силы, которая будет выражена в процентах от общей численности рабочей силы в Казахстане.

Согласно документу, квота для работодателей, получающих разрешения от местных властей, составит 0,2% от общей численности рабочей силы, а квота на трудовых иммигрантов — 3%.

Проект документа опубликован на сайте «Открытые НПА» для общественного обсуждения до 3 декабря.

Для сравнения, в 2024 году общая квота была установлена на уровне 0,23%, что составляло около 22 тысяч человек.

Квота на привлечение трудовых мигрантов для работы в домашних хозяйствах составит 3,1% от общей численности рабочей силы в Казахстане, что эквивалентно 271,3 тыс. человек.

С каждым годом в Казахстане количество квот на привлечение рабочей силы из других стран снижается. В 2022 году было выделено 28,3 тысяч квот, тогда как в прошлом году было 22,2 тысячи. А в этом году квота сократилась до 22 тысяч. Каким странам и каким специалистам наша страна выделяет квоты и предлагает рабочие места, рассказал первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform.