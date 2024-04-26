Гастарбайтеры и экспаты в Казахстане – кто они? Официальная статистика

С каждым годом в Казахстане количество квот на привлечение рабочей силы из других стран снижается. В 2022 году было выделено 28,3 тысяч квот, тогда как в прошлом году было 22,2 тысячи. А в этом году квота сократилась до 22 тысяч. Каким странам и каким специалистам наша страна выделяет квоты и предлагает рабочие места, рассказал первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform.

- В этом году на привлечение рабочей силы из-за рубежа было выделено 0,23% от общей численности рабочей силы или 22 тысячи квот. По статистике на 1 апреля 2024 года в стране работают 13 536 иностранцев. В эту цифру входят и те, кто получил разрешение в 2023 году. За прошедший период этого года было выдано 3581 разрешение. Среди них 92 руководителя и заместителя. Если смотреть по регионам, то импорт иностранной рабочей силы преобладает в Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую области, города Астана и Алматы, - заключил Акмади Сарбасов.

Защита национального рынка труда

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов отмечает, что защита национального рынка труда в стране является одним из основных принципов Закона «О миграции населения». Для этого предусмотрен ряд инструментов. Сюда входит установление ежегодных квот и выдача местными исполнительными органами работодателям разрешений на работу для привлечения иностранной рабочей силы (ИРС). При этом, квота иностранных специалистов определяется исходя из потребностей акиматов. В этом процессе учитывается прогноз численности безработных и самозанятых лиц, а также количество выпускников учебных заведений.

В целом, как отметил спикер, прежде всего в ведомстве учитывается возможность удовлетворения потребности за счет собственных трудовых ресурсов, по которым предполагается привлечение иностранных работников.

Из каких стран больше всего специалистов работают в нашей стране

Для привлечения иностранной рабочей силы на территорию Казахстана разработаны специальные правила привлечения и выдачи разрешений на работу. Работодатели подают заявки через egov на привлечение специалистов из-за границы.

- Квота на привлечение ИРС на 2022 год была утверждена в размере 0,31% к рабочей силе или 28,3 тысячи человек. В 2022 году местными исполнительными органами работодателям было выдано 14 296 разрешений на привлечений специалистов из-за границы, - сообщил Акмади Сарбасов.

По его данным, среди них было много специалистов, пришедших в строительную и горнодобывающую отрасли. Если говорить о странах прибытия специалистов, то больше всего специалистов прибыло из Китая, Турции и Индии.

Инфографика: Kazinform

Спикер отмечает, что количество квот сократилось на 6,1 тысячи (22,2 тысячи квот) по сравнению с 2022 годом в 2023 году, а местные исполнительные органы допустили к работе 14 588 человек. Из них 412 человек приехали в Казахстан на должности руководителя и его заместителя, а 2906 человек приехали в нашу страну в качестве руководителей структурных подразделений. Среди рабочей силы из-за границы разрешения на сезонные работы получили 2219 человек.

Согласно данным Бюро национальной статистики РК, среднемесячная заработная плата за январь-декабрь 2023 году в строительном секторе составила 469 745 тенге, в секторе горнодобывающей промышленности и разработке карьеров 759 977 тенге, в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства 220 287 тенге, профессиональной, научной и технической деятельности 526 267 тенге, в обрабатывающей промышленности 415 125 тенге.

Инфографика: Kazinform

- В этом году на привлечение рабочей силы из-за рубежа было выделено 0,23% от общей численности рабочей силы или 22 тысячи квот. По статистике на 1 апреля 2024 года в стране работают 13 536 иностранцев. В эту цифру входят и те, кто получил разрешение в 2023 году. За прошедший период этого года было выдано 3581 разрешение. Среди них 92 руководителя и заместителя. Если смотреть по регионам, то импорт иностранной рабочей силы преобладает в Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую области, города Астана и Алматы, - заключил Акмади Сарбасов.

Инфографика: Kazinform

Таким образом, исходя из графиков видно, что ежегодно количество квот на привлечение иностранных специалистов снижается.

Инфографика: Kazinform

Учитывая, что прежде всего наша страна старается удовлетворенить потребности в рабочей силе за счет собственных трудовых ресурсов, это может свидетельствовать о том, что потребность в рабочей силе извне снижается с каждым годом.