Снизить износ теплосетей до 60% в рамках МЭКС намерены в области Абай

В минувшем году восемь субъектов естественных монополий смогли покинуть «красную зону» благодаря реализации нацпроекта МЭКС, передает Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

В области Абай в ближайшей перспективе планируют реализовать несколько десятков проектов МЭКС. Это строительство трех КОС (в городах Семей, Курчатов и Аягоз), а также реконструкция тепловых сетей и объектов тепло-, водо- и электроснабжения и водоотведения.

В частности, местное ГКП «Теплокоммунэнерго» подало заявку на реализацию девяти инвестиционных проектов в сфере модернизации тепловых сетей и объектов теплоснабжения. Общий объем финансирования составляет порядка 27,9 млрд тенге. Проекты направлены на реконструкцию магистральных тепловых сетей, модернизацию котельных, а также обновление центральных тепловых пунктов и вспомогательной инфраструктуры.

Наибольшее влияние на снижение износа оказывают проекты по реконструкции тепловых сетей, где суммарное снижение составляет около 1,23%. Реализация всех мероприятий позволит снизить общий уровень износа тепловых сетей предприятия до 60,27%, что повысит надежность теплоснабжения и снизит риск аварий.

Напомним, в рамках МЭКС на 2026 год запланирован ремонт порядка 7,6 тыс. километров сетей во всех сферах энергетики и коммунального хозяйства. С момента старта кампании в Казахстане успешно реализовано 34 МЭКС-проекта, по состоянию на начало года начата реализация еще 50-ти.

В минувшем году восемь субъектов естественных монополий смогли покинуть «красную зону». В текущем года такого же результата должны достичь еще восемь СЕМ.

Об этом шла речь в ходе обучения для представителей субъектов естественных монополий и журналистов в Семее. Спикеры от министерств национальной экономики, промышленности и строительства, энергетики, а также технического и финансового операторов МЭКС рассказали о механизмах реализации национального проекта. Также во время мероприятия были озвучены планы по реконструкции сетей в рамках Нацпроекта в области Абай.

В рамках воркшопа прошла экспертная сессия по стратегическим коммуникациям, а во время профильного блока участники обсудили механизмы финансирования и реализацию широкомасштабной кампании по модернизации энергетического и коммунального секторов Казахстана, жилищную помощь и меры поддержки населения.

Во время открытой дискуссии спикеры и участники мероприятия рассмотрели практические кейсы по уже завершенным проектам МЭКС, и тем, что сейчас находятся на стадиях подготовки и реализации.

Ранее сообщалось о том, что в Западно-Казахстанской области продолжается модернизация ЖКХ по нацпроекту МЭКС.