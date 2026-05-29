Бозумбаев проверил ход обновления коммунальной инфраструктуры в ЗКО

В Западно-Казахстанской области продолжается модернизация ЖКХ по нацпроекту МЭКС, ход ключевых проектов в сфере тепла, воды и электросетей проверил вице-премьер Канат Бозумбаев, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

В регионе ведется масштабное обновление коммунальной инфраструктуры. Реализуются проекты в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Фото: Правительство РК

— Один из ключевых объектов модернизации — АО «ЖайыкТеплоЭнерго», обеспечивающее жителей Уральска теплом и горячим водоснабжением. Сейчас предприятие находится в «красной зоне» риска. В рамках модернизации до 2029 года планируется снизить уровень износа с 83% до 60% и перевести объект в «желтую зону», — отметили в Правительстве.

Также продолжается реконструкция тепломагистрали № 7 протяженностью 1,8 км с уровнем износа 65%. Канат Бозумбаев поручил обеспечить строгий контроль качества строительно-монтажных работ. ТЭЦ обеспечивает теплом 24 бюджетные организации и 130 жилых домов. Реализация проекта позволит снизить износ сетей, повысить пропускную способность системы и сократить эксплуатационные расходы.

Фото: Правительство РК

— Следующим объектом стала канализационная насосная станция КНС № 29 в поселке Зачаганск, где уже выполнено 40% строительно-монтажных работ. Стоимость проекта составляет 1,7 млрд тенге. После завершения модернизации к концу 2027 года станция сможет перекачивать до 14 700 кубометров сточных вод в сутки, что повысит надежность системы водоотведения и позволит подключать новых абонентов, — подчеркнули в Правительстве Казахстана.

Фото: Правительство РК

Затем вице-премьер посетил комплекс городских электрических сетей ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания». Здесь реализуется трехэтапный проект модернизации 138 километров электрических сетей. На сегодняшний день два этапа уже завершены, работы на третьем продолжаются.

Фото: Правительство РК

Канат Бозумбаев отметил, что сохранение текущих темпов модернизации позволит решить системные проблемы коммунальной инфраструктуры региона и повысить надежность энергоснабжения. Благодаря проводимой работе уровень износа электрических сетей в области уже снижен с 82% до 75,4%.

Фото: Правительство РК

— Особое внимание в ходе поездки уделено поддержке отечественных производителей. В проектах используются казахстанские железобетонные опоры, кабельно-проводниковая продукция, металлоконструкции, трансформаторные подстанции, полиэтиленовые трубы и другое оборудование. По отдельным объектам доля казахстанского содержания достигает 80–99%. По состоянию на 29 мая на электронной платформе МЭКС по Западно-Казахстанской области зарегистрированы 38 проектов на сумму 113,7 млрд тенге. В активной стадии реализации находятся 10 пилотных проектов общей стоимостью 21,9 млрд тенге, — сообщили в пресс-службе Правительства.

Ранее Правительством утвержден Комплексный план развития ветеринарии.