Снизить инфляцию в 2020 году намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены в этом году снизить инфляцию до уровня ближе к нижней границе целевого коридора 4-6%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 2020 год мы ставим задачу снизить инфляцию до уровня ближе к нижней границе целевого коридора 4-6%. Усилия со стороны Правительства и местных исполнительных органов должны быть направлены, в первую очередь, на повышение конкуренции на продовольственных рынках и эффективном контроле тарифов на регулируемые услуги», - сказал Ерболат Досаев.

По его словам, это должно создать предпосылки для смягчения денежно-кредитных условий в целях обеспечения нейтральности базовой ставки на уровне 3-3,5% в реальном выражении.