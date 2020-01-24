Снизить инфляцию в 2020 году намерены в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены в этом году снизить инфляцию до уровня ближе к нижней границе целевого коридора 4-6%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На 2020 год мы ставим задачу снизить инфляцию до уровня ближе к нижней границе целевого коридора 4-6%. Усилия со стороны Правительства и местных исполнительных органов должны быть направлены, в первую очередь, на повышение конкуренции на продовольственных рынках и эффективном контроле тарифов на регулируемые услуги», - сказал Ерболат Досаев.
По его словам, это должно создать предпосылки для смягчения денежно-кредитных условий в целях обеспечения нейтральности базовой ставки на уровне 3-3,5% в реальном выражении.
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