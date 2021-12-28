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Снизить импортозависимость по стройматериалам планируют в Казахстане к 2025 году

28 Декабря 2021 12:25
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Снизить импортозависимость по стройматериалам планируют в Казахстане к 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане намерены снижать импортозависимость по стройматериалам, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Запуск новых проектов позволит к 2025 году покрыть среднегодовую потребность на сумму 700 млн долларов США по более чем 10 видам продукции. В разрезе товарных позиций планируется 100-процентное покрытие внутреннего рынка по следующим строительным материалам: железобетонные изделия, бетон, сухие смеси, лакокраска, кирпичи, стекло, кабели, ДСП и фасадные плиты», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Также, по его словам, планируется покрыть более 50% внутреннего рынка по наиболее импортозависимым строительным материалам – это алюминиевые радиаторы, полиэтиленовые трубы, кровельные материалы, радиаторы, металлочерепица, дверные блоки, керамические плитки, санфаянс и арматура.

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#Промышленность   #Строительство  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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