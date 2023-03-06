Сниженный иммунитет: кто находится в группе риска

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежегодно, с 2002 года, по инициативе Всемирной организации здравоохранения, 1 марта отмечается Всемирный день иммунитета. Именно в начале весны начинаются проблемы, связанные с ослаблением иммунной системы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НИИ кардиологии и внутренних болезней.

По данным ВОЗ, всего 10% людей обладают иммунитетом, который защищает их от заболеваний. Еще 10% имеют врожденный иммунодефицит: они болеют очень часто. У оставшихся 80% сила иммунной системы зависит от условий и образа жизни.

Иммунная система формируется еще в утробе матери, и с рождения поддерживается материнским молоком. В период взросления человека, нарушение сна, несбалансированное питание, неправильно подобранные физические нагрузки, экология и отказ от здорового образа жизни снижают функций иммунной системы.

По словам руководителя Республиканского аллергологического центра НИИ кардиологии и внутренних болезней, врача аллерголога-иммунолога Арай Батырбаевой, исследования Ассоциации клинических иммунологов показали, что от 7% до 15% жителей всех стран страдают от ослабления иммунитета.

Кто же находится в группе риска?

У новорожденных и грудных детей иммунитет несовершенный, поэтому грудное вскармливание и профилактика дисбактериоза играют большую роль в защите ребенка в возрасте от 6 до 12 месяцев.

Чаще всего иммунитет снижается при стрессах и больших нагрузках. Поэтому в группу риска попадают космонавты, летчики, бизнесмены, профессиональные спортсмены, подрывники и т.д. Под угрозой находятся и люди, которые в связи со спецификой работы вынуждены не соблюдать режим сна, приема пищи и физических упражнений. Лица пожилого возраста тоже в группе риска.

Иммунитет, как и наше самочувствие в целом, примерно на 50% зависит от образа жизни, который мы выбираем. Главные разрушители иммунитета - частые стрессы, неправильное питание, постоянные недосыпания, долгое пребывание на солнце, слишком большие физические нагрузки и, наоборот, сидячий образ жизни. И, конечно, вредные привычки – курение, алкоголь, наркотики.

Первым иммуномодулятором, т.е. веществом, стимулирующим иммунитет, является материнское молоко. В нем содержатся вещества, необходимые для образования клеток - защитников. Они защищают организм младенца, пока его иммунная система не сформировалась.

Иммунитет зависит от работы кишечника, где находится 80% «клеток» иммунной системы. Это значит, все, что мы едим, ослабляет или усиливает наших невидимых защитников. Овощи и фрукты, растительная пища должны составлять 50% рациона.

Кисломолочные продукты, в которых содержатся бифидо- и лактобактерии, создают защитный барьер от болезнетворных микробов. Переизбыток рафинированного сахара угнетает иммунную систему, снижает активность антител, которые борются с инфекциями.

Бесконтрольный прием антибиотиков также не идет на пользу иммунной системе. Главное – не заниматься самолечением. Назначать лекарства может только врач.

Простые правила помогут укрепить иммунитет:

ежедневно - свежий воздух;

рациональное питание;

нет вредным привычкам!;

высыпайтесь! Наверстывание часов сна в выходные - прямой путь к хронической усталости;

умеренные физические нагрузки подтянут мышцы, помогут «сбросить» лишний вес, сделают сон крепче.

Один из главных врагов иммунитета – стресс. Самый опасный – неконтролируемый, когда человек неспособен справиться со своими эмоциями. Рецепт избавления от психических потрясений: если не можете изменить ситуацию – примите ее как данность.