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    18:20, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Снижение заболеваемости наступит к началу сентября - Жандарбек Бекшин о дельта-штамме

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин дал прогноз по дельта-штамму коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно, мы прогнозируем заболеваемость. Мы думаем, что пик заболеваемости в начале и середине августа, поэтому снижение заболеваемости наступит к началу сентября», - ответил Бекшин на брифинге в РСК.

    Ранее главный санитарный врач города объяснил, почему в мегаполисе быстро растет число зараженных коронавирусом . По его словам, основной причиной ухудшения эпидситуации стало появление новых штаммов вируса.

    Он также проинформировал, достаточно ли в городе вакцин от КВИ и как лечатся пациенты , у которых выявлен индийский штамм коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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