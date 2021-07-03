Снижение заболеваемости наступит к началу сентября - Жандарбек Бекшин о дельта-штамме

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин дал прогноз по дельта-штамму коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, мы прогнозируем заболеваемость. Мы думаем, что пик заболеваемости в начале и середине августа, поэтому снижение заболеваемости наступит к началу сентября», - ответил Бекшин на брифинге в РСК.

Ранее главный санитарный врач города объяснил, почему в мегаполисе быстро растет число зараженных коронавирусом . По его словам, основной причиной ухудшения эпидситуации стало появление новых штаммов вируса.

Он также проинформировал, достаточно ли в городе вакцин от КВИ и как лечатся пациенты , у которых выявлен индийский штамм коронавируса.