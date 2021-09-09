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    13:17, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Снижение заболеваемости КВИ будет идти до середины октября – Жандарбек Бекшин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин дал прогноз по заболеваемости коронавирусом в городе в октябре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы прогнозируем, что снижение будет идти до середины октября, к концу октября уже должны выйти на уровень 50-200 случаев в сутки. Город, конечно, огромный, высокая плотность населения. Конечно, коронавирус никуда не уйдет, минимальное количество его будет фиксироваться, которое позволит нашим медицинским организациям, в первую очередь инфекционным стационарам, работать в штатном режиме», - сказал Жандарбек Бекшин.

    Отметим, с начала года в городе зарегистрировано 137,2 тысяч случаев КВИ, в августе – 46,9 тысяч случаев, с начала сентября зарегистрировано 8 916 случаев.

    По результатам эпидемиологических расследований больше всего коронавирусом заражаются граждане 20–39 лет (31,2%), 40–59 лет (24%) и пожилые люди 60 лет и старше (23%), составляющие 81 % от всех заболевших; превалирует заболеваемость среди самозанятых – 36,6 %, (снижение на 2,3%), пенсионеров – 23,2 % (рост на 0,1 %).

    Ранее Жандарбек Бекшин рассказал, почему алматинцы продолжают заражаться коронавирусом и о случаях заболевания COVID-19 среди школьников.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы Минздрав РК
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