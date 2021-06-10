Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала мая заболеваемость коронвирусом снизилась в 2,1 раза. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр здравоохранения на заседании Правительства, в Казахстане на 10 июня зарегистрировано 397 976 больных с положительным результатом и 55 999 случаев с КВИ минус.

«По республике в целом продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число выявленных случаев КВИ за последнюю неделю снизилось с 11 тысяч до 8 тысяч случаев или в 1,3 раза по сравнению с прошлой неделей. С начала мая заболеваемость снизилась в 2,1 раза», - сообщил Алексей Цой.







