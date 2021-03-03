Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекции на 33,8% по сравнению с январем. На сегодня город находится в «желтой зоне». Согласно матрице по оценке эпидемиологической ситуации интенсивный показатель на 100 тысяч населения - 53,9. Репродуктивное число - 0,99%», - сообщила Сархат Бейсенова в ходе онлайн-брифинга в акимате.

Главный санитарный врач города также отметила, что в столице продолжается регистрация случаев коронавирусной инфекции среди населения всех возрастов и контингентов.

«В текущем году зарегистрировано всего 6 707 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и 85 клинико-эпидемиологических подтвержденных случаев COVID-19 c отрицательным результатом ПЦР-теста. За сутки было зарегистрировано 68 случаев инфекции, в том числе 37 случаев - с симптомами, 31 бессимптомная форма. Выявлено 73 очага, в том числе 53 - домашние, 19 - организованных», - отметила С. Бейсенова.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 717 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.