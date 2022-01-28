Снижение заболеваемости бруцеллезом отмечают ветслужбы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области провели более 1,4 млн исследований животных на опасные заболевания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления ветеринарии Берик Альжанов на коллегии управления сельского хозяйства сообщил, что проверили свыше 917 тысяч голов скота на бруцеллез. Выявили 574 головы крупного рогатого скота больного бруцеллёзом. Это на 515 голов меньше, чем в 2020 году. Количество зарегистрированных неблагополучных

по бруцеллёзу пунктов снизилось с 13 до 9.

«В прошлом году были приняты заблаговременные меры по профилактике гриппа птиц. Вакцинировали около 3,2 млн голов птиц. Болезнь была зарегистрирована только в двух населённых пунктах. Проведено служебное расследование, установлены причины, виновные привлечены к ответственности», - сказал Б. Альжанов.

Всего в прошлом году по области провели профилактические вакцинации против девяти особо опасных и трех энзоотических болезней животных и птиц.

Проблемная тема в отрасли ветеринарии – строительство скотомогильников. В области имеется 379 скотомогильников. В прошлом году в районах должны были построить 26 и реконструировать 83 скотомогильников. Фактически построили 14 и реконструировали 15 скотомогильников. По словам Б. Альжанова, работу продолжат в этом году.

Об отсутствии скотомогильников в регионе мы писали неоднократно. В октябре прошлого года аким области Кумар Аксакалов заявлял, что за непостроенные скотомогильники будут наказывать акимов районов.