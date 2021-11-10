Снижение выпуска зафиксировано в сельском хозяйстве Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал об экономических показателях в сельском хозяйстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сельском хозяйстве в отчетном периоде зафиксировано снижение выпуска на 2,3%. Самые низкие показатели наблюдаются в Костанайской и Акмолинской областях», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, рост производства в отрасли зафиксирован в 9 регионах. Наибольший рост показала Павлодарская и Восточно-Казахстанская области.

«Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем показателям положительный рост отмечается в 4 регионах – Алматинской и Жамбылской областях, а также в городах Нур-Султан и Шымкент. По 6 показателям наблюдается рост в 9 регионах. Это город Алматы, а также Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Туркестанская области», - отметил министр.

«Кроме того, по 5 показателям положительный рост наблюдается в 2 регионах, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. В Карагандинской и Западно-Казахстанской областях наблюдаются наименьшие показатели», - заключил А. Иргалиев.

Ранее министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о росте в строительном секторе страны.