Снижение утильсбора в Казахстане прокомментировали эксперты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эксперты в сфере автомобильного бизнеса высказались касательно снижения утилизационного сбора в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На специальной пресс-конференции в Алматы, генеральный директор «Astana Motors» Бекнур Несипбаев заявил, что после вступления в силу новых тарифов утилизационного сбора цены на импортные автомобили BMW, MINI, Subaru, Haval, Chery (компания «Astana Motors» – официальный дистрибьютор данных брендов в Казахстане) будут снижены на сумму снижения утильсбора.

«Но надо учитывать, что на цены автомобилей также очень сильно влияет курс доллара, который на данный момент укрепляется по отношению к тенге. Поэтому сказать, что в будущем эти цены сохранятся, не можем», - отметил он.

По его словам, снижение утильсбора не повлияет на стоимость легковых автомобилей Hyundai, производимых заводом Hyundai Trans Kazakhstan, а также коммерческой техники Hyundai, МАЗ, пассажирской техники Golden Dragon, выпускаемых заводом Hyundai Trans Almaty, так как потребители не платят за них утильсбор.

Он также официально заявил, что заводу Hyundai Trans Kazakhstan «Оператор РОП» вернул ранее оплаченные компанией 29,2 млрд тенге.

«Система работы «Оператора РОП» была поставлена таким образом, что производители в начале платили утилизационный сбор, далее «Оператор РОП» возвращал эту же сумму, оплаченную за утильсбор. Соответственно в стоимость автомобилей казахстанского производства утильсбор не входил. Сейчас мы предложили новому оператору «Жасыл Даму» изменить схему работу с производителями в Казахстане по аналогии, как это работает в Республике Беларусь и Российской Федерации, когда будет учитываться работа методом зачета, то есть никаких денежных транзакций между производителями и «оператором РОП» совершаться не будет. Соответственно этот вопрос о выплатах якобы субсидий с оператора по сбору утилизационного платежа производителям снимется», - сказал он.

Бекнур Несипбаев также заявил, что автопром Казахстану нужен.

«Нашему заводу чуть больше одного года, мы уже до 30% производимых автомобилей Hyundai в Казахстане экспортируем в страны СНГ, мы понимаем, что наша первостепенная задача обеспечить наше население автомобилями, снять дефицит, но автопром в Казахстане должен развиваться таким образом, чтобы основная часть производимых автомобилей, была направлена на экспорт», - добавил спикер.

Также он отметил, что сейчас ведутся переговоры с китайскими компаниями о строительстве нового завода по производству китайских автомобилей.

Директор по стратегическому развитию Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ) Кайрат Еламанов уточнил, что утильсбор не распространяется на такие автомобили отечественного производства, как Kia, Hyundai, Chevrolet, Lada, Jac. Эта линейка будет расширяться.

«Именно эти бренды участвуют в программе льготного автокредитования, которые направлены на поддержку населения. Также все эти автомобили занимают 75% рынка в массовом сегменте. То есть, это категории B и C. Это самые популярные среди населения категории. Сейчас в Казахстане действует 8 автозаводов по производству легковой и коммерческой техники и 8 заводов в сельхозмашиностроении. То есть, конкуренция имеется даже среди производителей не говоря уже об импортных брендах», - подчеркнул он.

Он напомнил, что на сегодня физические лица при ввозе старых автомобилей из стран ЕАЭС в Казахстан платят только утильсбор.

«В целом, если взять цены по новые авто, то они сопоставимы. Если вы посмотрите, то с России практически не ввозятся новые авто, именно те бренды, которые производятся в Казахстане, потому что это экономически не целесообразно… Утильсбор сдерживает поток автохлама», - отметил он.

Кроме того, он рассказал по сельскохозяйственной технике.

«В Казахстане сейчас производится вся линейка сельскохозяйственной техники, если брать по мощности и ценовому сегменту. Малоуборочные, высокопроизводительные тракторы и комбайны производятся. Также производится иная сельхозтехника, но нужно отметить, что утилизационный сбор распространяется только на зерноуборочные комбайны и трактора. На остальные виды сельхозтехники и категории утильсбор не распространяется (89% этой техники производится в Казахстане)», - отметил он.

Генеральный директор компании «Вираж» Ермек Ескергенов также подчеркнул, что цены на отечественные автомобили не снизятся.

«Цены на автомашины, которые мы производим в Казахстане, не упадут. А те машины, которые им импортируем, продают на сумму зеркально, то есть насколько утиль снизился. Надо смотреть на градацию или сетку утильсбор. На некоторые машины утиль был 2 миллиона, но он стал миллион. То есть, на этот миллион будет цена снижена. В сельхозтехнике тоже так. Мы не все подряд производим в Казахстане. Есть техника, которая пользуется в единичных случаях. Мы их завозим, импортируем и платим все налоги, все официально», - сказал он.

Вице-президент Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ) Анар Макашева отметила, что утильсбор нужен для самих производителей

«Для самих автопроизводителей и автобизнеса утилизационный сбор являлся одним из элементов всей структуры для того, чтобы парк Казахстана обновлялся. По законодательству РК, все импортеры и производители должны заплатить утильсбор и затем эти средства должны были направляться в отрасль. Это не субсидия для автопроизводителей. Они не получали субсидии от «Оператора РОП». Деньги, которые собирались на утилизацию, должны пойти на развитие инфраструктуры по созданию системы утилизации, на то, чтобы давать возможность нашим потребителям, гражданам Казахстана, чтобы у них выкупались старые авто, и таким образом сам парк обновлялся», - отметила она.

По ее словам, в разных странах мира система утилизации работает по-разному.

«Где-то это госструктуры, которые занимаются развитием системы переработки и утилизации. В Казахстане изначально в 2016 году, при введении самого утильсбора была создана частная компания, которая занималась утилизацией. На сегодня это уже государственная компания «Жасыл Даму», которая будет заниматься развитием системы утилизации. Все автопроизводители и импортеры, которые занимаются реализацией новых транспортных средств на территории РК, в принципе согласны с этой системой, что деньги, которые будут поступать по утильсбору, будут идти государству», - добавила она.

Что нужно дальше, чтобы эта система развивалась.

«Необходимо, чтобы оператор наладил систему взимания и распределения утилизационных платежей так, чтобы наш парк обновлялся. На сегодняшний день в автопарке Казахстана 3,8 млн автомобилей. Это легковые и грузовые автомобили, автобусы. Из них больше 2,8 млн машин - это автомобили старше 10 лет. В течение 10-летнего периода эти машины станут еще старше. Для того, чтобы парк обновлялся, должны поступать новые авто», - отметила вице-президент АКАБ.

Анар Макашева заметила, что раньше автомобили убывали из парка двумя способами.

«Это переезд владельца с этим автомобилем за пределы республики, либо, к сожалению, ДТП при которых авто восстановлению не подлежит. Утилизационный сбор позволяет создать в Казахстане так называемый цикл в убытие транспортных средств, потому что совсем старые автомобили уже некому продать. Кто-то должен либо выкупить это авто либо наш гражданин, владелец вынужден ездить с этим старым автомобилем. Если в Казахстане будет система, при которой у людей можно будет выкупать старые автомобили, то тогда обновление автопарка будет проходить более быстрыми темпами», - отметила она.

Кроме того, она пояснила, что автопром не брал субсидии от «Оператора РОП».

Спикер добавила, что для каждого казахстанца самое важно - это доступность автомобиля.

«Нам бы хотелось, чтобы все покупали новые транспортные средства. Чтобы наши граждане могли позволить себе купить новый автомобиль, должны быть понятные и прозрачные финансовые инструменты, механизмы, при которых гражданину РК не было сложно приобрести такое транспортное средство», - отметила она.

Кроме того, Анар Макашева заявила, что программа льготного автокредитования зарекомендовала себя с положительной стороны. Средняя ставка кредитования на рынке РК сегодня составляет от 17 до 20+%.

Помимо всего, вице-президент АКАБ заявила, что вопрос с дефицитом новых авто на рынке частично снят. По ее словам, несмотря на это, в 2021 году рост продаж новых авто в стране составил 25,9%.

«Это означает, что в Казахстане было продано почти на 26% больше, чем в 2020 году. В этом году мы предполагаем, что рост рынка также составит не менее 10%, но надеемся, что последствия пандемии не сильно скажется на нашем рынке и возможно будет поставить еще больше новых транспортных средств в РК», - сообщила она.

Напомним, 23 февраля первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр заявил о снижении ставок на утилизационный сбор на автотранспортную и сельхозтехнику на 50%. Также он назвал новые условия льготного автокредитования: 4% годовых и нулевой первоначальный взнос, срок – 7 лет.