Снижение уровня водохранилища привело к дефициту питьевой воды в Шардаре

Жители города использовали открытую водную систему, идущую напрямую из водохранилища.

В Шардаре расположены 85 многоквартирных домов (1687 квартир) и 4833 частных домовладения. Суточная потребность города в питьевой воде составляет 10–12 тысяч кубометров на 31 883 жителей. Однако из-за уменьшения объема воды в водохранилище этот объем сейчас не может быть полностью обеспечен.

По информации акимата Шардаринского района, с 4 августа начались работы по использованию альтернативных источников воды. Ведётся бурение двух глубоких скважин в 1,5 км от главного водозабора. Первая скважина уже пробурена, сейчас проводится её промывка. С этих источников планируется получать до 3120 кубометров воды в сутки. На водохранилище установлен понтон, откуда мощными насосами подаётся вода.

Для временного обеспечения жителей питьевой водой во дворах многоквартирных домов установлены 28 ёмкостей для воды. Вода в них регулярно пополняется. Для этого задействовано 10 водовозов. За каждой ёмкостью закреплены ответственные лица, которые следят за уровнем воды и её своевременным пополнением. В качестве источника воды используется скважина в микрорайоне «Өтеғұл».

Также достигнуты договорённости с владельцами трёх частных скважин и водовозов — цена на доставляемую воду остаётся стабильной. Организована доставка воды и в дома, где есть колодцы.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров также прибыл в Шардару с рабочей поездкой и лично контролирует меры по обеспечению города питьевой водой. Сегодня он осмотрел многоквартирные дома и встретился с жителями, разъяснив работы по увеличению подачи воды.

– В этом году вопрос водоснабжения особенно актуален. Ситуация находится на жёстком контроле. Создан специальный штаб, проводятся все необходимые мероприятия. Объём воды увеличится, всё стабилизируется. Специалисты и ответственные лица работают без перерыва, – заявил Нуралхан Кушеров, проверяя давление воды в квартирах.

В связи с уменьшением объёма воды в Шардаринском водохранилище был утверждён алгоритм экстренного обеспечения города питьевой водой. В соответствии с ним создан оперативный штаб по управлению водными рисками, который активно работает.