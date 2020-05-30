Снижение стоимости товаров ожидают от новых оптово-распределительных центров в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе ведется строительство очередного торгового дома и двух оптово-распределительных центров вместимостью 50 тысяч тонн продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, с ходом работ на объектах ознакомился аким области Бердибек Сапарбаев. Он обсудил с предпринимателями имеющиеся проблемы и дал соответствующие поручения.

Торговый дом «Grand Passage» в начале улицы Толе би обещает стать источником новых рабочих мест и притока финансов в местный бюджет. Он может выполнять функции логистического центра для сдерживания цен, так как большая площадь выделяется для оптовой торговли социально значимыми продуктами питания, рассказали в пресс-службе облакимата.

По словам управляющего торговым домом «Grand Passage» Айбека Нуралиева, общая площадь торгового дома составляет около 50 тысяч квадратных метров, на 30 из которых будут продаваться продовольственные и непродовольственные товары.

Внутри будут расположены бутики, овощные, фруктовые и мясные торговые ряды, а перед входом разместятся заведения быстрого питания и кафе. Все торговые точки обеспечены административно-бытовыми и складскими помещениями, а стоянка способна вместить больше тысячи автомобилей. Здесь предусмотрено наличие санитарных узлов, установлены камеры видеонаблюдения, а охранное агентство организует круглосуточную работу.

В функционировании торгового дома будет задействовано около тысячи предпринимателей, обслуживающий персонал и администрация. Ожидается, что комплекс сможет вместить более двух тысяч посетителей.

Внимание главы региона привлекли санитарное состояние и безопасность объекта, а также организация торговли.

«Порядок надо обеспечить с самого начала. Вы имеете большую площадь для стоянки, так пусть она и будет таковой. Никакой стихийной торговли под открытым небом, вся коммерческая деятельность должна проходить в бутиках и торговых павильонах», — подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Как отметили в облакимате, новые оптово-распределительные центры будут закупать продукцию у производителей и обеспечивать качественное и длительное хранение. Один из них расположен в Таразе, а другой — в Байзакском районе. Центры организуют оптовую торговлю продовольственными товарами для розничных рынков, магазинов, ресторанов и прочего бизнеса. Таким образом, благодаря исключению посреднического звена и обеспечению гарантированного сбыта продукции местных производителей, удастся снизить стоимость товаров.

В ОРЦ «Тараз» одно из складских помещений уже полностью оборудовано. Такой склад способен вместить до пяти тысяч тонн продуктов и сохранить их качество гораздо дольше благодаря новейшей технике и технологии охлаждения.

«Главная проблема центра сейчас связана с карантином, - рассказал председатель правления АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз» Олжас Каржауов. - Оборудование было приобретено в России, так что сейчас мы ждем, когда закончится карантин и прибудут специалисты, которые произведут монтаж оборудования. Их приезд ожидается в середине июня, тогда склад будет полностью готов к эксплуатации. Предприниматели планируют построить еще девять подобных складов. Продукция сельхозтоваропроизводителей будет размещаться на длительное хранение».

На завершение строительства и введение в эксплуатацию всех десяти складов предпринимателям необходимо десять миллиардов тенге. В проект уже вложено 500 миллионов, а оставшееся финансирование ожидается получить, использовав возможности субсидирования. Выслушав просьбы бизнесменов,

Бердибек Сапарбаев поручил Олжасу Каржауову проработать этот вопрос в рамках механизма кредитования приоритетных проектов по «Экономике простых вещей».

В ОРЦ «Jambyl Logistics» в Байзакском районе помещения для хранения уже полностью готовы, на что предпринимателем было затрачено 135 миллионов тенге. По заявлению управляющего Сейдахмета Сейдазимова, актуален лишь один проблемный вопрос с источниками электроснабжения. Однако эта проблема будет решена в ближайшие пару недель. ОРЦ «Jambyl Logistics» обеспечен всей необходимой инфраструктурой, сюда подведены железнодорожные пути. Бердибек Сапарбаев оценил проделанную работу и пообещал содействие в получении оставшихся средств для реализации проекта.

«Главный вопрос сейчас - это качество оборудования и подготовка складов, чтобы обеспечить продуктами регион в полной мере - сказал аким области.

Необходимая температура и вентиляция позволят на длительное время «законсервировать» запасы. Вспомните, например, какие заоблачные цены на картофель сложились в феврале. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо организовать качественное хранение продуктов».

Глава региона подчеркнул необходимость вовлечения крупных предпринимателей в работу по стабилизации цен на продовольственном рынке. Только благодаря слаженным действиям на каждом этапе - от производства продукции на полях и до реализации на прилавках - удастся обеспечить потребителя качественными товарами и развивать экономику региона.