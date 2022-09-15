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    19:59, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Снижение случаев оспы обезьян отмечается в Европе - ВОЗ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения отмечает снижение уровня заболеваемости оспой обезьян в Европейском регионе. Об этом сообщает Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в РК, передает МИА «Казинформ».

    «С начала мая 2022 года в Европейском регионе ВОЗ зарегистрировано более 23 тыс. случаев оспы обезьян, из которых более 18 тыс. приходится на Европейскую экономическую зону. Скоординированные и совместные усилия европейских, национальных и региональных учреждений здравоохранения и властей по реагированию были критически важными, и теперь мы наблюдаем снижение числа случаев заболевания за последние недели», - говорится в заявлении.

    При этом в документе отмечено, что ранее распространение этого вируса от человека к человеку в не эндемичных странах было ограниченным, а теперь «представляет трансграничную угрозу для здоровья в Европе». Европейская комиссия и ВОЗ продолжат совместную работу над предотвращением распространения болезни, подчеркнуто в заявлении.






    Фото:abcnews.go.com



    Теги:
    ВОЗ Мировые новости Оспа обезьян Европа для mail.ru
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