Снижение случаев оспы обезьян отмечается в Европе - ВОЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения отмечает снижение уровня заболеваемости оспой обезьян в Европейском регионе. Об этом сообщает Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в РК, передает МИА «Казинформ».

«С начала мая 2022 года в Европейском регионе ВОЗ зарегистрировано более 23 тыс. случаев оспы обезьян, из которых более 18 тыс. приходится на Европейскую экономическую зону. Скоординированные и совместные усилия европейских, национальных и региональных учреждений здравоохранения и властей по реагированию были критически важными, и теперь мы наблюдаем снижение числа случаев заболевания за последние недели», - говорится в заявлении.

При этом в документе отмечено, что ранее распространение этого вируса от человека к человеку в не эндемичных странах было ограниченным, а теперь «представляет трансграничную угрозу для здоровья в Европе». Европейская комиссия и ВОЗ продолжат совместную работу над предотвращением распространения болезни, подчеркнуто в заявлении.

















Фото:abcnews.go.com



