Снижение случаев буллинга на 18% зафиксировано в школах и колледжах Казахстана

Решение о масштабировании принято по итогам пилотной апробации в Талгарском районе Алматинской области, где зафиксировано снижение буллинга и правонарушений среди обучающихся.

Наибольший охват обеспечен в Шымкенте — около 100 организаций образования, в Карагандинской области — более 190, в Павлодарской области — порядка 110. К работе с обучающимися привлечены свыше 600 наставников с опытом службы в правоохранительных органах. Занятия проводятся не реже одного раза в две недели.

Пилотный этап проекта охватил более девяти тыс. обучающихся в 10 школах и трех колледжах Талгарского района.

По результатам мониторинга зафиксировано:

снижение случаев буллинга и кибербуллинга на 18%;

рост доли обучающихся с низким уровнем поведенческих рисков на 31,9%;

а также сокращение на 30% числа подростков, требующих дополнительного внимания.

Инициатива направлена на формирование правовой культуры и профилактику правонарушений среди обучающихся.

В рамках Концепции «Дети Казахстана» проект «Закон и порядок» будет масштабирован по всей республике с внедрением единых подходов к профилактике правонарушений и предупреждению насилия среди детей. Реализация проекта позволит сформировать у обучающихся устойчивые навыки законопослушного поведения и ответственности.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РК внедряет службы медиации в организациях дошкольного и технического и профессионального образования по всей стране.