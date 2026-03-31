РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:04, 31 Март 2026 | GMT +5

    Снижение случаев буллинга на 18% зафиксировано в школах и колледжах Казахстана

    Порядка в 1000 школах и колледжах во всех регионах Казахстана стартовали уроки правовой культуры в рамках проекта «Закон и порядок», передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения.

    Уроки правовой культуры начались в 1000 школах и колледжах Казахстана
    Фото: Министерство просвещения Республики Казахстан

    Решение о масштабировании принято по итогам пилотной апробации в Талгарском районе Алматинской области, где зафиксировано снижение буллинга и правонарушений среди обучающихся.

    Наибольший охват обеспечен в Шымкенте — около 100 организаций образования, в Карагандинской области — более 190, в Павлодарской области — порядка 110. К работе с обучающимися привлечены свыше 600 наставников с опытом службы в правоохранительных органах. Занятия проводятся не реже одного раза в две недели.

    Пилотный этап проекта охватил более девяти тыс. обучающихся в 10 школах и трех колледжах Талгарского района.

    По результатам мониторинга зафиксировано:

    • снижение случаев буллинга и кибербуллинга на 18%;
    • рост доли обучающихся с низким уровнем поведенческих рисков на 31,9%;
    • а также сокращение на 30% числа подростков, требующих дополнительного внимания.

    Инициатива направлена на формирование правовой культуры и профилактику правонарушений среди обучающихся.

    В рамках Концепции «Дети Казахстана» проект «Закон и порядок» будет масштабирован по всей республике с внедрением единых подходов к профилактике правонарушений и предупреждению насилия среди детей. Реализация проекта позволит сформировать у обучающихся устойчивые навыки законопослушного поведения и ответственности.

    Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РК внедряет службы медиации в организациях дошкольного и технического и профессионального образования по всей стране.

    Теги:
    Колледжи Минпросвещения РК Буллинг школа
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают