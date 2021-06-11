Снижение скорости на проспекте Аль-Фараби прокомментировали в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Информацию о снижении скорости на проспекте Аль-Фараби до 60 км час прокомментировали в акимате Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос о переводе скоростного режима на проспекте Аль-Фараби с 80км/ч на 60км/ч акиматом Алматы не рассматривается», - ответили в пресс-службе акимата.

Ранее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев заявил, что в Алматы обсуждают изменение скоростного режима по проспекту Аль-Фараби.

Напомним, еще 15 января 2019 года с целью снижения аварийности в городе, а также стабилизации дорожной обстановки, на ВОАД, проспекте аль-Фараби, улице Саина скоростной режим был снижен с 80 км/ч на 60 км/ч.

Спустя несколько месяцев, в августе 2019 года, акимат города, учитывая высокий запрос общественности, принял решение вернуть разрешенную скорость в 80 км/ч на проспекте аль-Фараби и ВОАД.