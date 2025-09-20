Снижение рождаемости зафиксировано в области Жетысу

По словам заместителя директора по лечебной работе областного перинатального центра Айгерим Тетюбаевой, данная тенденция связана с целым рядом социально-экономических факторов, влияющих на репродуктивное поведение населения.

— Сегодня многие семьи сталкиваются с экономической нестабильностью. Люди задумываются: смогут ли они обеспечить ребёнку достойные условия — жильё, образование, качественное медицинское обслуживание. Это одна из причин, по которой молодые пары откладывают рождение детей, — пояснила Тетюбаева.

Также специалист отметила изменение жизненных приоритетов у женщин, особенно в городах. Всё больше представительниц молодого поколения сначала получают образование, строят карьеру, достигают финансовой устойчивости и лишь затем задумываются о материнстве. Как правило, это происходит ближе к 30 годам.

— В условиях стремительного городского ритма жизни женщины всё чаще делают выбор в пользу саморазвития и карьерного роста, откладывая создание семьи, — добавила она.

Среди других причин снижения рождаемости эксперт назвала увеличение числа бесплодных пар, рост количества разводов, а также распространение идеологии «чайлдфри» — сознательного отказа от детей. По её словам, доля людей с таким взглядом в Казахстане составляет около 3–4%.

Решение проблемы, по мнению Тетюбаевой, не должно строиться на принуждении.

— Мы не должны заставлять женщин рожать. Задача государства — создавать благоприятные условия, в которых женщина чувствует уверенность в будущем, получает поддержку и возможность совмещать материнство с профессиональной реализацией. Это и есть основа для повышения рождаемости, — подчеркнула она.

