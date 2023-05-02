Снижение производства молока и молочной продукции отмечается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам 2022 года в Казахстане снизилось производство сливочного масла, молока, сыра и творога, кисломолочной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная проблема – неразвитость сырьевой базы производства молока. У наших заводов по переработке молока, молочной продукции очень большая доля личных подсобных хозяйств. Они оттуда собирают молоко с подворья. Поэтому у нас есть план, согласно которому мы хотим, чтобы в основе снабжения наших заводов по переработке молока, производству молочной продукции лежала сырьевая база молочно-товарных ферм, организованных», - сказал министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев в кулуарах заседания Правительства.

Ранее сообщалось, что по стране планируется строительство 65 молочно-товарных ферм. По словам главы Минсельхоза, их запуск позволит пополнить базу около 370 тысячами тонн молока. Что позволит увеличить производство как молока, так и молочной продукции.

В целом, по данным ведомства, в прошлом году объем производства продуктов питания вырос на 3,9% и составил 2,9 трлн тенге. Обеспеченность за счет собственного производства в 2022 году увеличилась по колбасным изделиям с 56,4% до 61%, по яблокам - с 73,7% до 75,6%, по мясу птицы - с 65,4% до 68%, по сахару - с 42,6% до 51%.

Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поручил Правительству продолжать работу по обеспечению продовольственной безопасности.