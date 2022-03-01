Снижение прироста заболеваемости COVID-19 отмечается в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили о снижении заболеваемости COVID-19 в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента, с начала пандемии в городе зарегистрировано 15 835 случаев коронавирусной инфекции.

«В настоящее время по матрице оценки эпидемиологической ситуации, Алматинская область находится в «зеленой» зоне. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил – 8 164,1. При анализе статистики последних двух недель, темпы прироста COVID-19 снизились с 0,09 % до 0,15%. За последние сутки в городе зарегистрировано 3 случаев», - отметили в ДСЭК.

На сегодняшний день по городу продолжается работа по проведению профилактических прививок против КВИ подлежащего населения.

Так, первым компонентом привито – 70 246 (68,5%), вторым компонентом – 67 303 (65,6%) человек от подлежащего взрослого населения. Среди беременных женщин, кормящих матерей и подростков привито первым компонентом – 5151 (26,4%), вторым компонентом – 4069 (20,9%) человек. Ревакцинировались 22 754 человека (73%).

В целом по области за последние сутки зарегистрировано 11 случаев КВИ. По состоянию на 1 марта в области зарегистрировано 69 449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них с симптомами 52 867 случая.