Снижение пожаров в домах социально-уязвимых слоев населения отмечает МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство по чрезвычайным ситуациям отмечает значительное снижение случаев пожара в домах социально-уязвимых слоев населения. Об этом рассказал начальник управления Комитета противопожарной службы ведомства Ерлан Турегелдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года в стране зарегистрировано 7 515 пожаров, на которых погиб 251 человек, 217 получили ожоги и отравления различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при общем снижении количества пожаров на 7%, количество погибших возросло на 20%, травмированных на 18%. В жилом секторе произошло более 4 тысяч пожаров. В прошедший отопительный период наблюдался небольшой рост количества пожаров на 9%, и гибель людей от пожаров, и погибших от отравления угарным газом», - пояснил начальник управления Комитета противопожарной службы.

По его словам, на рост показателей существенно повлияла самоизоляция, в период пандемии, введение карантинных ограничений с переводом адресной профилактической работы на уведомительный порядок.

«Вместе с тем, проделанная работа за последние два года показала значительное снижение количества пожаров в домах социально-уязвимых слоев населения. Прослеживается положительная динамика с общим снижением показателей по погибшим в жилом секторе и угарным газом», - добавил он.

Ерлан Турегелдиев рассказал подробнее о п рофилактической работе, которой охвачены жилые дома, наиболее подверженные возникновению ЧС.

В текущем году, начиная с 15 августа, подразделениями МЧС проводится республиканская акция по пожарной безопасности для разъяснения населению требований пожарной безопасности при устройстве печей.

«На I этапе акции организовано посещение жилья социально-уязвимых слоев населения, детей-сирот, детей из многодетных семей совместно с представителями органов социальной защиты, образования, здравоохранения, в том числе для определения объема необходимой социальной помощи», - рассказал Ерлан Турегелдиев.

В ходе II этапа профилактической работой охватываются жилые дома, наиболее подверженные возникновению ЧС, связанных с автономными системами отопления.