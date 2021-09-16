РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:17, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Снижение пожаров в домах социально-уязвимых слоев населения отмечает МЧС

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство по чрезвычайным ситуациям отмечает значительное снижение случаев пожара в домах социально-уязвимых слоев населения. Об этом рассказал начальник управления Комитета противопожарной службы ведомства Ерлан Турегелдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала текущего года в стране зарегистрировано 7 515 пожаров, на которых погиб 251 человек, 217 получили ожоги и отравления различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при общем снижении количества пожаров на 7%, количество погибших возросло на 20%, травмированных на 18%. В жилом секторе произошло более 4 тысяч пожаров. В прошедший отопительный период наблюдался небольшой рост количества пожаров на 9%, и гибель людей от пожаров, и погибших от отравления угарным газом», - пояснил начальник управления Комитета противопожарной службы.

    По его словам, на рост показателей существенно повлияла самоизоляция, в период пандемии, введение карантинных ограничений с переводом адресной профилактической работы на уведомительный порядок.

    «Вместе с тем, проделанная работа за последние два года показала значительное снижение количества пожаров в домах социально-уязвимых слоев населения. Прослеживается положительная динамика с общим снижением показателей по погибшим в жилом секторе и угарным газом», - добавил он.

    Ерлан Турегелдиев рассказал подробнее о п рофилактической работе, которой охвачены жилые дома, наиболее подверженные возникновению ЧС.

    В текущем году, начиная с 15 августа, подразделениями МЧС проводится республиканская акция по пожарной безопасности для разъяснения населению требований пожарной безопасности при устройстве печей.

    «На I этапе акции организовано посещение жилья социально-уязвимых слоев населения, детей-сирот, детей из многодетных семей совместно с представителями органов социальной защиты, образования, здравоохранения, в том числе для определения объема необходимой социальной помощи», - рассказал Ерлан Турегелдиев.

    В ходе II этапа профилактической работой охватываются жилые дома, наиболее подверженные возникновению ЧС, связанных с автономными системами отопления.

    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Общество
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!