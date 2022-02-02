Снижение объемов в сельском хозяйстве объяснил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Северо-Казахстанской области подвели итоги развития отраслей экономики за прошлый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Кумар Аксакалов заявил, что рост по основным экономическим показателям сохранили. В промышленности он составил 5,8%, в инвестициях – 10%, по вводу жилья – 15%.

«Индекс сельского хозяйства в прошлом году составил 87,9%. На снижение повлияла засуха. Средняя урожайность зерна в прошлом году составила 11 центнеров с гектара. В 2020 году этот показатель составлял 14 центнеров. По сравнению с другими областями, неплохо, хотя мы не достигли уровня 2020 года. Цены на пшеницу и масличные культуры были высокими на мировом рынке. За счет этого увеличился объем продукции в денежном выражении», - сказал К.Аксакалов.

В промышленности объем производства увеличился с 315 до 365 млрд тенге.

Объем инвестиций составил 332 млрд тенге. При этом доля частных инвестиций возросла до 83%.

«В 2020 году объем строительных работ составлял 97 млрд тенге, в 2021-м - 107 млрд тенге. Вначале прошлого года мы ставили целью построить 340 тысяч квадратных метров жилья. Построили 351 тысячу. На этот год ставим задачу довести площадь вводимого жилья до 400 тысяч квадратных метров. Продолжится строительство 14 бюджетных домов. Дополнительно начнется возведение еще 14 кредитных домов. Частные застройщики продолжают строить 22 коммерческих дома. Отрабатываются ряд проектов. Видим заинтересованность частных инвесторов в строительстве жилых комплексов», - сказал К. Аксакалов.



