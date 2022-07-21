21 Июля 2022 22:32

Снижение мировой торговли зерном в текущем сезоне спрогнозировали в FAO

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Организация FAO обнародовала свои прогнозы относительно производства, запасов и торговли зерном, включая пшеницу, в мире на 2022-2023 сезонный год, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Напряженность на международной арене и геополитическая турбулентность в мире в последние месяцы создали риски глобальной продовольственной безопасности, кардинально изменив ситуацию на зерновом рынке. Складывающая обстановка вынуждает пересмотреть существующие оценки производства зерновых и спроса, и предложения на них.

Анализируя мировые рынки зерновых, продорганизация ООН в очередной июльской сводке опубликовала продовольственный прогноз в отношении зерновой отрасли. Так, согласно прогнозу FAO ожидается, что производство зерна в мире в 2022 году составит 2,792 млн тонн, но это на 0,6 % меньше уровня 2021 года. А производство кормового зерна снизится по сравнению с предыдущим годом на 1501 млн тонн, то есть на 0,5 %.

Одновременно в 2023 году мировые запасы зерна к концу сезона достигнут 854 млн тонн. Этот показатель на 5,0 млн тонн или на 0,6 % ниже уровня предыдущего года.

В документе говорится, что в 2022-2023 зерновом сезоне мировая торговля зерном составит 468 млн тонн. Это самый низкий показатель за последние три года - 11,4 млн тонн, то есть на 2,4 % меньше уровня зернового сезона 2021-2022 годов.

Что касается прогнозов FAO по пшенице, то здесь также ожидается незначительный спад, а именно то, что мировое производство пшеницы к 2022 году составит 770,3 млн тонн, что на 1,0 % меньше, чем в прошлом году. Несущественное снижение прогноза обусловлено сокращением производства пшеницы в Европейском союзе, где сохраняется сухая погода, которая сказывается на ожидаемой урожайности.

Согласно прогнозу к концу сезона 2022-2023 годов мировые запасы пшеницы, как ожидается, достигнут 299 млн тонн. А объем торговли пшеницей в этом же сезоне составит 191 млн тонн, что на 1,3 % меньше, чем в сезоне 2021-2022 годов. Это в первую очередь станет следствием резкого сокращения украинских экспортных поставок и ожидаемого сокращения закупок рядом стран Азии.

Согласно ожиданиям, наращивание объемов зерна Канадой, Европейским союзом и Российской Федерацией не сможет перекрыть сокращение поставок из Украины на фоне сокращения экспорта Австралией и Аргентиной из-за недостатка зерна.

Тем временем, FAO повысил прогноз по производству, потреблению, запасам зерновых и объемам торговли по сравнению с предыдущим месяцем. В основу пересмотра прогноза легла информация об отведении в Китае (материковом) и Индии больших площадей под кукурузу. Кроме того, благоприятная погода позволяет увеличить прогноз по сбору озимой пшеницы в Российской Федерации, в связи с чем страна может рассчитывать на увеличение ожидаемого объема производства.

Ранее в июньском отчете FAO в качестве одной из причин снижения цен на зерно в прошлом месяце указывает на сезонный рост объемов зерновой продукции в ряде основных стран-производителей, включая Канаду, а также ожидаемый в этом году рост производства в России.