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    15:53, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Снижение материнской смертности отмечается в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Алматы Мурат Мухамедьяров заявил, что в этом году в Алматы зафиксировано четыре случая материнской смертности. Это в разы меньше по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 2021 год всего в Алматы было 30 случаев материнской смертности. Из них департаментом рассмотрено 5 случаев, 11 находятся в работе и 17 случаев не рассмотрены с прошлого года, рассматриваем в этом году. В этом году у нас зафиксировано четыре случая материнской смертности, что в разы меньше, чем в прошлый период. Вы знаете, что в прошлом году у нас ситуация с коронавирусной инфекцией повлияла на материнскую смертность», - сообщил Мурат Мухамедьяров на брифинге в региональной службе коммуникаций Алматы.

    Ранее в Минздраве отмечали положительную динамику в работе системы здравоохранения. Сообщалось, что материнская смертность снизилась на 58%.


    Теги:
    Алматы Здравоохранение
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