Снижение материнской смертности отмечается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Алматы Мурат Мухамедьяров заявил, что в этом году в Алматы зафиксировано четыре случая материнской смертности. Это в разы меньше по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 2021 год всего в Алматы было 30 случаев материнской смертности. Из них департаментом рассмотрено 5 случаев, 11 находятся в работе и 17 случаев не рассмотрены с прошлого года, рассматриваем в этом году. В этом году у нас зафиксировано четыре случая материнской смертности, что в разы меньше, чем в прошлый период. Вы знаете, что в прошлом году у нас ситуация с коронавирусной инфекцией повлияла на материнскую смертность», - сообщил Мурат Мухамедьяров на брифинге в региональной службе коммуникаций Алматы.

Ранее в Минздраве отмечали положительную динамику в работе системы здравоохранения. Сообщалось, что материнская смертность снизилась на 58%.