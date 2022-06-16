09:25
16 Июня 2022 09:09
Снижение доли на рынке одного из операторов сотовой связи рассматривают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.
В ходе него рассмотрены предложения Агентства по защите и развитию конкуренции в части демонополизации рынков электроэнергии и телекоммуникации.
В рамках шагов по демонополизации рынка связи было озвучено предложение по снижению доли на рынке одного из крупных операторов в сфере оказания услуг сотовой связи.
Премьер-Министр РК дал поручение проработать озвученные подходы на экспертном уровне, чтобы оценить потенциальное влияние данных мер на экономику.
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