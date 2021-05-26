Снижение доли молодежи среди госслужащих в РК отмечает депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблему оттока квалифицированных кадров из госслужбы в частный сектор подняла мажилисмен Екатерина Смышляева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Никакие технологии не заменят квалифицированных и ответственных сотрудников. Сегодня в стране – 96 тысяч государственных служащих, из которых порядка 14 тысяч трудятся в сельской местности. Всегда государственная служба была одной из самых востребованных отраслей для потенциальных работников, особенно молодежи. Однако в последнее время престиж профессии значительно снизился», - отметила Екатерина Смышляева.

По ее словам, это связано с несколькими причинами:

«Во-первых, растут требования к квалификации. Одним из показательных является пример новых компетенций специалистов сельских акиматов, которые появились в связи с внедрением бюджетов 4 уровня. В ближайшее время к акимам сельских округов требования возрастут еще больше, учитывая их выборность. Во-вторых, в связи с сокращением численности работников госсектора, увеличивается нагрузка на специалистов. В-третьих, при реформировании системы госуправления, не происходит изменений в системе оплаты труда, и заработная плата рядовых государственных служащих, даже с многолетним стажем, не дотягивает до средних значений по стране. Имея формальный доступ к государственным программам льготного кредитования, простые специалисты не могут участвовать в них из-за низкого дохода. И это происходит на фоне системного повышения заработных плат всему бюджетному сектору.

«Такие обстоятельства приводят к дефициту специалистов, особенно в отдаленных сельских регионах. Так, даже после сокращения всех неиспользованных штатных единиц, по итогам 2020 года более тысячи должностей сельского уровня продолжали оставаться вакантными. Снижение доли молодежи среди государственных служащих до 22, а в сельской местности до 18% говорит о низкой привлекательности профессии для данной категории граждан. Имеет место большая текучесть кадров. Например, сменяемость акимов сельских округов за последний год составила 24%. Из организаций всех уровней происходит отток лучших и эффективных специалистов в частные компании», - добавила Екатерина Смышляева.

Мажилисмен также отметила, что меры по решению проблемы, отражены в программе партии. Ориентирование оплаты труда государственных служащих на поощрение инициативности и современных подходов является одним из индикаторов ее исполнения.

«Речь идет не о простой индексации, а об изменении системы оплаты труда исходя из квалификации, сложности и объема выполняемой работы», - подчеркнула депутат.