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Снижение цены на битум ожидают в октябре в СКО
21 Сентября 2022, 19:11

Снижение цены на битум ожидают в октябре в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Северо-Казахстанской области Сатжан Аблалиев на заседании акимата сообщил, что снижение цены на битум ожидается в октябре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам С. Аблалиева, битум на рынке появился, но стоимость его высока. Снижение ожидается в октябре.

«Министерство пересмотрело механизм распределения. Вчера получили заявки от нас. На октябрь выделяют 1,5 тыс. тонн битума с заводов. Разрешают завоз из России для нашей области в размере до 10 тыс. тонн. Этого должно хватить для завершения наших проектов. На рынке битум есть, но дорогой. С октября должны быть нормальные цены», - проинформировал замакима области.

Ранее С. Аблалиев на заседании республиканского общественного совета по региональному развитию партии «AMANAT» отмечал, что стоимость битума достигает 240-280 тыс. тонн за тонну, тогда как в проекте предусмотрена цена в 105-120 тыс. тенге. Региону на реализацию местных проектов требуются еще 12,5 тыс. тонн.

Фото: 1utilizatsiya.ru



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