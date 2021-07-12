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Снижение цен на жилье ожидается в Казахстане к сентябрю

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Июля 2021, 15:05
Снижение цен на жилье ожидается в Казахстане к сентябрю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев озвучил прогноз касательно цен на жилье на ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прогнозам цен: мы на постоянном мониторинге держим. Если в январе произошел резкий скачок цен на новое жилье на 3,8%, то на вторичное на 7,2%. Июнь - вторичное жилье у нас плюс 1,2% идет, а на новое жилье 0,9%. В Петропавловске в январе-феврале произошел большой рост цен на вторичное жилье – 5,6% и 4,6%. В апреле произошло снижение до плюс 2,4%, в принципе на этом уровне держится», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что и раньше прогнозировалась стабилизация цен на жилье к лету.

«Мы планируем, что к июню-июлю цены должны успокоиться, первичный ажиотаж, который был связан с большим спросом на жилье в связи с использованием пенсионных в том числе, он уже стабилизируется. Думаю, где-то с июня-июля мы уже видим стабилизацию цен. Мои личные прогнозы, что к сентябрю мы уже может и на понижение пойдем», - заключил вице-министр.

Жилье   Экономика   Цены и тарифы   МИИР РК  
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