Снижение цен на соцтовары ожидается в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области проводится работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Об этом сообщил заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев на очередном заседании Комиссии по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары.

Для обеспечения реализации мер по сдерживанию цен на СЗПТ Комиссией были рассмотрены вопросы совершенствования мер по стабилизации цен и закупке дополнительного объема товаров.

Напомним, что на прошлом заседании комиссии было принято решение о проведении товарной интервенции, в целях оказать влияние на снижение цен в частных торговых объектах. В рамках данного решения Стабилизационный фонд представил график для закупа СЗПТ. Согласно данным для реализации в социальных павильонах будет проведен закуп 12 наименований продуктов питания.









Следует отметить, что в список продуктов, которые будут предоставлены в социальные павильоны, добавлены новые товары: рожки, рис, масло, мясо и соль.

Также, принято решение реализации СЗПТ непосредственно на основных рынках Туркестана, которые являются основным местом совершения покупок продуктов питания для большинства населения.

Заместитель главы региона с призывом обратился к членам Комиссии из числа предпринимателей о необходимости открытости и конструктивной работе по стабилизации цен на СЗПТ.

Меиржан Мырзалиев также отметил, что по результатам объезда социальных павильонов из 14 только 8 функционируют. В связи с чем, акимату города совместно с АО «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» поручено пересмотреть месторасположение социальных павильонов и подготовить их к запуску. Кроме того, им было поручено в течении недели обеспечить установку онлайн-кассовых аппаратов во всех социальных магазинах.





Также, был отмечен острый вопрос – неосведомленность населения о местонахождениях этих павильонов.

«Социально значимые продукты по низким ценам всегда должны быть доступны населению», - отметил заместитель акима области.

Следует отметить, что для функционирования точек реализации в ноябре 2018 года павильоны предоставлены комиссионерам (реализаторам) на безвозмездной основе, с условием, что комиссионеры обязаны за свои собственные средства подключить павильоны к электричеству, установить стеллажи, вывеску павильона и благоустроить прилегающую территорию павильонов.

Так, социальные магазины находятся по следующим адресам:

№ 1 и № 13 в мкр-н Отырар;

№ 7 по ул. Жибек жолы;

№ 5 по ул. Аль-Фараби;

№ 14 рядом парк «Женис Саябагы»;

№ 10 по ул. А.Сабырханова (Ремзавод);

№ 9 по ул. Б.Майлина;

№ 8 по ул. О. Жандосова.