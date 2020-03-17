Снижена цена дизтоплива для проведения весенне-полевых работ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На проведение весенне-полевых работ государством будет выделено 387 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях проведения весенне-полевых работ 2020 года Министерством энергетики совместно с Министерством сельского хозяйства утвержден график закрепления областей за НПЗ по поставке дизельного топлива на полевые работы 2020 года, в рамках которого потребность для сельхозтоваропроизводителей (СХТП) утверждена в объеме 387 тыс. тонн», - сказал Нурлан Ногаев

Для сравнения в 2019 году этот объем был утвержден на уровне 380 тыс. тонн.

Министр отметил, что отгрузка дизельного топлива с НПЗ для СХТП осуществляется на приоритетной основе. При этом контроль и мониторинг отгрузок осуществляются на ежесуточной основе. Что касается цены дизтоплива для СХТП, рекомендуемая цена дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ 2020 года составила 194 тыс. тенге/тонна (161 тенге/литр) (включая НДС) (на условиях FCA – станция отгрузки). С учетом доставки и хранения прогнозная цена для СХТП должна составлять порядка 180 тенге/литр, на 13 тенге дешевле цен АЗС (193 тенге/литр)

«На фоне снижения мировых котировок на энергоносители ресурсодержателями также была снижена цена дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ с 194 тыс. тенге/тонна (161 тенге/литр) до 184 тыс. тенге/тонна (153 тенге/литр) (включая НДС) (на условиях FCA – станция отгрузки). С учетом доставки и хранения прогнозная цена для СХТП должна составлять порядка 172 тенге/литр, то есть на 21 тенге дешевле цен АЗС (193 тенге/литр). Эта цена рекомендована только на март, последующая цена дизельного топлива для СХТП будет рассчитана с учетом сложившейся конъюнктуры рынка на тот период», - пояснил Нурлан Ногаев.

Глава Минэнерго подчеркнул, что те объемы, которые были законтрактованы и оплачены, но не отгружены по ним будет сделан перерасчет. При этом данная норма не распространяется на уже отгруженные объемы.

«Вместе с тем, в случае если у наших сельхозтоваропроизводителей в регионе имеются предложения по цене ниже рекомендованной, то операторы имеют полное право приобретать дизтопливо вне графика. Министерством принимаются всесторонние меры для стабильного проведения весенне-полевых работ», -резюмировал министр.