Снимки из космоса лесного пожара в Костанайской области появились в сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Совета Ассоциации в ОЮЛ «Ассоциация компаний в области ДЗЗ» Абзал Жамалов поделился в Facebook космическими снимками чрезвычайной ситуации в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сети большое количество фото и видеоматериалов с комментариями. Хотел бы только показать истинные масштабы последствий на момент 4 сентября 2022 в 11-50 (по астанинскому времени). Снимки получены с космических аппаратов PlanetScope и SkySat компании PlanetLabs», - комментирует ситуацию специалист по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ).

На космических снимках отображена хронология возникновения очагов. 1 сентября - отсутствие каких либо термальных аномалий в пределах территории лесного массива.

2 сентября появляется группа термальных аномалий (точки). Судя по изображению низкого разрешения с сервиса FIRMS, очаги расположены недалеко от населенного пункта Каракалпак.

3 сентября пожар распространяется на всю территорию лесного массива. Термальные аномалии видны почти по всему периметру. По снимку с сервиса FIRMS (низкого разрешения) видны клубы дыма, а по снимку PlanetScope видны активные очаги недалеко от населенного пункта Баганалы.

4 сентября большая часть лесного массива сгорела (весь центр), активные очаги наблюдаются в западной и восточной части массива.

Для сравнения автор поста представил космические снимки от 2 сентября 2022 года (PlanetScope) и 31 августа (Sentinel2)

«Будут также приведены скриншоты с сервиса FIRMS (NASA) по мониторингу термальных точек по всему миру. С помощью данного сервиса можно будет отследить динамику изменений очагов возгорания. Сервис доступен по ссылке: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#m:tsd;d:24hrs;@0.0,0.0,3z. Надеюсь, когда будет полное покрытие территории пожара снимками PlanetScope, получится оценить масштабы пожара», - отмечает Абзал Жамалов.