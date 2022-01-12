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    18:46, 11 Январь 2022 | GMT +6

    «Снимали на видео свои похождения» - 14 мародеров задержали на границе Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районе Алматинской области задержаны 14 мародеров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат района.

    Сообщается, что все мародеры были задержаны 6, 7, 8 января на границе с городом Алматы. Данные лица пытались покинуть город через Талгарский район.

    «Благодаря слаженной работе дружинников, правоохранительных органов и сотрудников акимата на блокпостах, мародёров удалось задержать оперативно. Все 14 мародёров были задержаны 6, 7, 8 числа ночью. В ходе задержания у данных лиц были найдены украденные деньги, телефоны, одежда и сапоги известных брендов», - сообщили в пресс-службе акимата.

    Кроме того, на личных телефонах найдены видео, как они совершали мародёрство.

    «То есть, мародёры сами фиксировали свои похождения. На данный момент они переданы в ДП города Алматы. По предварительным данным, все они жители сел Нарынкол и Кеген», - заявили в ведомстве.

    Ранее также сообщалось, что группа мародеров задержана при попытке бегства из Алматы.

    Также задержан 18-летний житель Алматинской области, который прятал в тайнике похищенное в ходе погромов, ограблений и мародерств оружие.


    Теги:
    МВД РК ЧП-2022 Алматы Правоохранительные органы
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