«Снимали на видео свои похождения» - 14 мародеров задержали на границе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районе Алматинской области задержаны 14 мародеров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат района.

Сообщается, что все мародеры были задержаны 6, 7, 8 января на границе с городом Алматы. Данные лица пытались покинуть город через Талгарский район.

«Благодаря слаженной работе дружинников, правоохранительных органов и сотрудников акимата на блокпостах, мародёров удалось задержать оперативно. Все 14 мародёров были задержаны 6, 7, 8 числа ночью. В ходе задержания у данных лиц были найдены украденные деньги, телефоны, одежда и сапоги известных брендов», - сообщили в пресс-службе акимата.

Кроме того, на личных телефонах найдены видео, как они совершали мародёрство.

«То есть, мародёры сами фиксировали свои похождения. На данный момент они переданы в ДП города Алматы. По предварительным данным, все они жители сел Нарынкол и Кеген», - заявили в ведомстве.

Ранее также сообщалось, что группа мародеров задержана при попытке бегства из Алматы.

Также задержан 18-летний житель Алматинской области, который прятал в тайнике похищенное в ходе погромов, ограблений и мародерств оружие.